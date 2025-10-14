為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    多國禁止甲氧滴滴涕用在農業及殺蟲劑 環境部預告禁用

    2025/10/14 11:50 記者黃宜靜／台北報導
    環境部預告修正公告「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」，增訂「甲氧滴滴涕」為環境用藥製造、加工、輸入、輸出、販賣或使用禁止含有成分。（資料照）

    甲氧滴滴涕過去常用於防治蒼蠅、蚊子、蟑螂及恙蟎等，也常施作於農作物，但其不利於健康，且多國已禁止在農業及殺蟲劑使用，因此環境部預告修正公告「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」，增訂「甲氧滴滴涕」為環境用藥製造、加工、輸入、輸出、販賣或使用禁止含有成分，並訂定檢出含有限值為10MDL（Method Detection Limit, MDL）。

    據化學署網站說明，甲氧滴滴涕是一種替代DDT的有機氯農藥，國外主要用途為殺蟲劑，可用於防治蒼蠅、蚊子、蟑螂及恙蟎等昆蟲，也常被施用於農作物、牲畜、動物飼料、穀倉、家庭花園及寵物等。

    化學署表示，此次修正主要是要因應國際甲氧滴滴涕禁用趨勢，該成分是一種有機氯殺蟲劑，全球已開發國家多數禁止在農業及殺蟲劑使用甲氧滴滴涕，由於甲氧滴滴涕具有生物蓄積性並影響神經、內分泌和生殖系統，因此聯合國斯德哥爾摩公約已將其列為持久性有機污染物。

    化學署表示，為維護人體健康及保護生活環境，因此依環境用藥管理法第7條授權，增訂「甲氧滴滴涕」為環境用藥禁止含有的成分；經調查目前國內環境用藥產品成分無登記甲氧滴滴涕，因此將其列為環境用藥禁止含有的成分，對我國環境用藥產業無影響。

