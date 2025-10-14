為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台灣設計展鹿港展區出現浪浪團 今天抓3隻被放走2隻公所不忍了

    2025/10/14 12:13 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港體育場兒童遊戲沙坑出現浪浪群，被民眾直擊有22隻。（取自網路）

    鹿港體育場兒童遊戲沙坑出現浪浪群，被民眾直擊有22隻。（取自網路）

    浪浪團群聚台灣設計展鹿港展區？鹿港鎮公所出動人員進行誘捕，半個月抓10隻，卻被民眾打開誘捕籠，直接放走3隻，更誇張是今天發現抓3隻被放走2隻。讓鹿港鎮長許志宏溫情喊話，鹿港是觀光小鎮，有的流浪狗都會攻擊機車騎士，誘捕浪浪都是為了維護民眾安全，不要再打開籠子放掉了！

    鹿港體育場兒童遊戲沙坑因為被民眾發現至少有22隻浪浪群聚，引發居民不安，加上鹿港是台灣設計展3大展區之一，鹿港鎮公所從9月底積極展開圍捕作業，由清潔隊進行人工捕抓，公園及運動場地管理所機動設置誘捕籠，半個月下來共抓了10隻，因為被放掉3隻，剩下7隻都送往彰化縣動防所安置。

    鹿港鎮公所公園及運動場地管理所所長謝亦開表示，半個月來誘捕籠抓了8隻，被放掉3隻，分別是10月8日體育場周邊、10月13日深夜小鹿公園，以及10月14日早晨兒童公園。昨天（13日）晚間放掉流浪狗的是一名男姓，今天（14日）早晨則是2位婦人。

    鎮公所指出，流浪狗都在街道遊蕩，會出現在公園與體育場附近，就是發現有民眾會在附近放飼料餵養，讓抓捕成效非常有限，只能持續進行勸導。

    彰化縣動防所所長董孟治表示，民眾私放誘捕籠的流浪犬，沒有法規可以裁罰與管理。至於餵食遊盪犬貓所造成的污染地面，必須在國家公園、自然保留區、野生動保區、森林遊樂區或是依照觀光條例規劃的風景特地區，才能依據廢棄物清理法來開罰。

    鹿港鎮公所用誘捕籠抓浪浪，兩位婦人今早在兒童公園放掉浪浪。（民眾提供）

    鹿港鎮公所用誘捕籠抓浪浪，兩位婦人今早在兒童公園放掉浪浪。（民眾提供）

    鹿港鎮公所用誘捕籠抓浪浪，有民眾昨晚在小鹿公園放掉浪浪。（民眾提供）

    鹿港鎮公所用誘捕籠抓浪浪，有民眾昨晚在小鹿公園放掉浪浪。（民眾提供）

    鹿港鎮公所設誘捕籠來抓浪浪。（資料照）

    鹿港鎮公所設誘捕籠來抓浪浪。（資料照）

