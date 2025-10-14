台南永康轉運站16日試營運 串聯市區、和順、東橋等地

台南永康轉運站將於16日12時起試營運。（記者劉婉君攝）

讓台南永康鹽行地區轉運更順暢，位於永運路上的「永康轉運站」將於16日12時起試營運，現有臨時轉運站也將同時功成身退，除了服務永康鹽行地區，更與和順轉運站串聯，轉乘動線延伸至安南地區，可至台南市區、和順、永康等地區。

交通局長王銘德表示，永康轉運站主體工程已於6月完工，後續太陽能屋頂鋼棚架設備則由委外營運公司「和欣汽車客運公司」於10月上旬設置完成，交通局日前已安排客運車輛實際駛入測試完成，故規劃在正式啟用前，展開試營運，期能將所有軟硬體設施和服務調整到位。

王銘德指出，永康轉運站基地面積約0.5公頃，受限土地使用規定，室內建築面積僅約231平方公尺，整體設計簡潔俐落，融合太陽能光電棚架與綠色工法，搭配首次採用的「淺鋸齒式月台」，環形車道動線讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢，轉運站上方大型太陽能具備約300kWP的發電量，站內共規劃8席大客車月台及1席公車停靠區，將可提供國道客運、市區公車、厝邊公車轉乘接駁，另設有臨時接送區、機車停車位及公共自行車YouBike等，臨近亦有汽機車停車場。

今天上午轉運站正在進行最後的環境收尾工作。公共運輸處長劉佳峰表示，初期將有7條國道客運路線與4條市區公車路線進駐，包括市區公車5路與62路、厝邊公車904與905路等，可串聯台南市區、安順、和順、永康、東橋等地，並連接奇美醫院、安南醫院與永康火車站等重要節點。

永康轉運動候車空間。（記者劉婉君攝）

「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。（記者劉婉君攝）

