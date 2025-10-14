為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南永康轉運站16日試營運 串聯市區、和順、東橋等地

    2025/10/14 11:53 記者劉婉君／台南報導
    台南永康轉運站將於16日12時起試營運。（記者劉婉君攝）

    台南永康轉運站將於16日12時起試營運。（記者劉婉君攝）

    讓台南永康鹽行地區轉運更順暢，位於永運路上的「永康轉運站」將於16日12時起試營運，現有臨時轉運站也將同時功成身退，除了服務永康鹽行地區，更與和順轉運站串聯，轉乘動線延伸至安南地區，可至台南市區、和順、永康等地區。

    交通局長王銘德表示，永康轉運站主體工程已於6月完工，後續太陽能屋頂鋼棚架設備則由委外營運公司「和欣汽車客運公司」於10月上旬設置完成，交通局日前已安排客運車輛實際駛入測試完成，故規劃在正式啟用前，展開試營運，期能將所有軟硬體設施和服務調整到位。

    王銘德指出，永康轉運站基地面積約0.5公頃，受限土地使用規定，室內建築面積僅約231平方公尺，整體設計簡潔俐落，融合太陽能光電棚架與綠色工法，搭配首次採用的「淺鋸齒式月台」，環形車道動線讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢，轉運站上方大型太陽能具備約300kWP的發電量，站內共規劃8席大客車月台及1席公車停靠區，將可提供國道客運、市區公車、厝邊公車轉乘接駁，另設有臨時接送區、機車停車位及公共自行車YouBike等，臨近亦有汽機車停車場。

    今天上午轉運站正在進行最後的環境收尾工作。公共運輸處長劉佳峰表示，初期將有7條國道客運路線與4條市區公車路線進駐，包括市區公車5路與62路、厝邊公車904與905路等，可串聯台南市區、安順、和順、永康、東橋等地，並連接奇美醫院、安南醫院與永康火車站等重要節點。

    永康轉運動候車空間。（記者劉婉君攝）

    永康轉運動候車空間。（記者劉婉君攝）

    「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。（記者劉婉君攝）

    「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，讓國道客運與市區公車整合轉乘更順暢。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播