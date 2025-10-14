中市府協助弱勢青少年就業率雪崩 遭批只會補助忽略增加就業能力

民進黨議員質疑市府對弱勢家庭青少年只會消極補助卻未提昇就業能力。（記者蘇金鳳攝）

讓弱勢青少年就業是協助青少年相當重要一環，民進黨多位市議員今天在中市議會提出質疑，台中市政府對弱勢青少年的就業輔導機制正瀕臨崩潰，就業率逐年下滑，但市府只重視場次、偏重於消極補助與短期活動，而非積極增強就業能力，應拿出有效對策，不能持續無視弱勢青年困境。

副市長賴淑惠承諾，會改善相關局處用「辦理場次」、「參與人次」等作為服務指標的作法，改用「3個月穩定就業率」等實際指標來評估，並整合各相關機關，落實橫向資源協助。

市議員陳俞融、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜今天對弱勢青少年的就業率逐年降低感到憂心，陳俞融指出，台中市的中低收入戶、家暴被害人、更生少年及「雙未」（未就學未就業）等15至18歲特定對象青少年的就業率，從2022年的77.61%，到2023年的64.29%，再到2024年慘跌至50.72%，3年內竟雪崩式下滑，幾乎腰斬，是數百位青少年被社會安全網漏接的警訊。

她質疑，教育局每年列管上百名「雙未」青少年，警察局少輔會也持續追蹤曝險少年，但這些孩子一旦離開校園，進入社會的最後一哩路卻是斷崖。

陳俞融都提到，社會局每一年用在弱勢兒少生活輔助，高達１億７千多萬元，都用在哪兒?社會局長廖靜芝表示，有弱勢青年自立培植計劃，針對29歲以下，就讀大專以上，只要穩定就業六個月，就可以每一個月有固定存款，社會局相對提撥經費。

陳俞融與議員陳雅惠都不滿的表示，這只是給魚就未教如何釣魚，無法幫助真正自立，僅表面工夫，成效不足。

陳淑華質疑，現在青少年就業的觀念跟過去不一樣，過去是固定工時，但是現在彈性，勞工局觀念要新思維，觀念要升級，才能媒合成功。

