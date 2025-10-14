豐中霸凌學生人員撤銷處分案 校長及相關人員慘了 教育局又要懲處

教育局長蔣偉民認為學校不符社會公義，將嚴懲校長及相關人員違失。（記者蘇孟娟攝）

豐原高中2年前爆發師對生霸凌案，當事學生輕生，經調查認定前學務主任、主任教官霸凌屬實，各被停職或撤職，2位學務創新人力（校安人員）不當管教屬實遭記過，其中一名校安人員循行政訴訟調解獲學校撤除記過處分，教育局長蔣偉民認為學校此舉不符社會公義，將追究校方責任，嚴懲校長及相關人員違失。

教育局指出，已請豐中說明稱該名校安人員屬於約僱人員， 因不當管教調查成立被記過1次，但學校當時誤用公務人員獎懲法令，該校安人員向台中高等行政法院提出行政訴訟，法官當庭提議進行調解程序，本案去年10月完成調解，同年11月學校依調解結果撤銷2023年5月的記過處分。

教育局強調，雖然校安人員的聘用與管理為學校事務，無須向教育局報備，但此案受到社會矚目，校方向教育局報備懲處建議後，再由校方發出懲處令；事後既知引用錯誤法令做處分，理當撤銷原處分引用適切法條重為處分； 不料校方在法院調解時，竟以處分程序不合等原因同意撤銷記過處分，且未及時採取其他適法措施，校方顯有疏失。

蔣偉民強調，和解與調解要符合社會公義原則，該名校安人員經調查不當管教是事實，即使高等行政法院雖認為學校援引錯誤法令，但學校應另行補正處分，而非逕用調解方式撤銷原處分。

蔣偉民指出，因學校做出不符社會正義的措施，將嚴懲校長及相關行政人員。

此外，這次豐中撤銷該校安人員處分案並未向教育局報告，蔣偉民說，以後會通令要求學校與相關懲處對象調解和解前，要報局審查。

豐中學生被霸凌輕生2年 涉案人員記過處分竟循調解塗銷創惡例

