工作1年萌生退意！台積電員工嘆「工時長沒下班生活」掀熱議

一名網友近日分享，他在台積電工作快滿1年，由於每天基本加班1.5至2小時，加上每月2次假日值班，每月工時60多小時，由於工時過長感到不太開心，加上自身物慾並非特別強，心中出現是否該離職？感到困惑之下上網發文想請教業界前輩意見，PO文曝光後引發許多網友熱烈討論。

一名在台積電工作網友於DCARD論壇發文直言「有點想下山了」，他去年碩畢進來到現在也快滿1年，覺得在台積工作不太開心，原因包括工時比我預期的長，面試時以為40小時左右，每天基本加1.5至2小時，加上1個月2次假日值班，就60多小時了，「沒什麼下班時間，回家基本吃個晚餐洗洗澡就差不多睡了」。

這名網友坦言，「我又不是物欲特別強的人，可以買新衣服、燙頭髮、吃美食，就很開心了，羨慕我超想買房的同事，他加班也都沒在討厭的」，雖然「錢變多是快樂的事，但最近總覺得壓力變大又沒其他排除壓力的管道」。

這名網友接著說，想詢問學長姐幾個問題，首先，在台積要能長久工作下去，是不是需要一個存錢的目標？再者，部門同事都這時間下班，如果跟主管說loading或是目前的生活不滿意，會不會讓主管覺得自己是很糟糕的下屬？第3點，一年多經歷下山會很草莓嗎？在外會不會找不到設備商之類，薪資至少破百工作？第4點，如果離職後去打工遊學，只有一年工作經歷，又打工遊學一年，回來會不會完全找不到工作？

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同想法，有人說「進來後會發現，原來你並不是那麼愛錢」、「每天加1.5至2小時，科技業有七成都這樣，設備商也是 所以單純是工時問題的話不建議離開......外面公司工時差不多但薪水一半，你要嗎？」、「每天才加2個小時，坦白說你是在幸福單位了」、「台積本來就沒要給你工作與生活平衡的，沒有你們這群菁英賣青春，哪來護國神山」、「在台積年薪300、400，不如去一個工時2小、爽爽過、年薪150的，再去搞副業、投資、創業，我好幾個同學這樣反而賺更多，身心也健康很多」。

一名曾待過台積電前輩回覆，「我在外商當小主管，也曾經在台積待過（以前32）。1.是的，台積能支撐下去的就是要一個目標。2.會的，因為外面太多人想要進來，除非你是真的紅人，不然主管只會對你的印象更差。3.不會，其實先進台積，你才更了解你想要的是什麼，我不會因為這樣而覺得你有扣分，畢竟我也知道我當初離開的理由。4.不會，但是可能核薪會用新人無經驗的價碼啦，但我覺得不會因為這樣扣分，也不會因為這樣而找不到工作，提供參考。」

