    生活

    新北捐45輛YouBike1.0 助花蓮光復學子災後復學

    2025/10/14 11:25 記者羅國嘉／新北報導
    新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0送往花蓮光復鄉，捐贈予光復商工與光復國中，期盼學生能在重建的道路上，以一段段「騎」跡重新連結校園與希望。（交通局提供）

    新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0送往花蓮光復鄉，捐贈予光復商工與光復國中，期盼學生能在重建的道路上，以一段段「騎」跡重新連結校園與希望。（交通局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流釀災，重創下游光復鄉，為支持花蓮震災後學子復學通勤需求，新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0送往花蓮光復鄉，捐贈予光復商工與光復國中，期盼學生能在重建的道路上，以一段段「騎」跡重新連結校園與希望。

    交通局長鍾鳴時指出，新北市長期推動永續發展與循環經濟，去年9月已全面升級YouBike 2.0系統，原1.0車輛全數下架。考量光復鄉災後復原中，當地學生多以自行車通學，交通局與微笑單車公司合作，針對1.0車輛進行全面檢整，確認車體結構與零件安全後捐贈使用。此次捐助不僅延續資源價值，更為花蓮學子注入實質支持與溫暖，盼協助孩子們順利恢復日常生活。

    交通局簡任技正吳政諺補充，微笑單車公司將在未來3個月內提供捐贈車輛的維修服務，讓師生安心使用、免除維修不便。此次「老YouBike新任務」行動，不僅展現政府部門資源共享與惜物愛物的精神，也象徵花蓮災後重建期間，城鄉攜手共好的互助情誼。

    交通局並呼籲市民與學生善用YouBike公共自行車，租借前應檢查煞車、踏板、胎壓、座墊與車燈等設備，並投保免費公共自行車傷害險；騎乘時務必遵守交通安全規則，行人優先、勿邊騎邊滑手機或戴耳機，共同營造安全友善的用路環境。

    新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0送往花蓮光復鄉，捐贈予光復商工與光復國中，期盼學生能在重建的道路上，以一段段「騎」跡重新連結校園與希望。（交通局提供）

    新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0送往花蓮光復鄉，捐贈予光復商工與光復國中，期盼學生能在重建的道路上，以一段段「騎」跡重新連結校園與希望。（交通局提供）

