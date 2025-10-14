為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    得子口溪水質全宜蘭縣最差 新規定放流水標準最高可罰2000萬

    2025/10/14 11:20 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣得子口溪是全縣水質最差河川， 因大量生活污水、畜牧廢污水及事業廢污水排入，長年呈現中重度污染。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭縣得子口溪是全縣水質最差河川， 因大量生活污水、畜牧廢污水及事業廢污水排入，長年呈現中重度污染。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭縣得子口溪流域涵蓋頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市等4個鄉鎮市，但河川中下游受大量生活污水、畜牧廢污水及事業廢污水排入，長年呈現中重度污染卻無法可管。宜蘭縣環保局訂定「得子口溪放流水標準」進行管制，未符合標準者可依水污染防治法最高可處2000萬元，縣務會議今天審議通過將送中央審查後實施。

    縣環保局長許嘉琦表示，得子口溪長19公里，環境部於得子口溪流域設置4處水質測站，依監測資料，該流域除上游河段水質狀況為未受污染狀況，中下游河段（七結橋、時潮橋）均呈現中重度污染情形，最主要污染指標即是「氨氮」項目。

    縣環保局指出，得子口溪中下游除受生活污水、畜牧廢污水及事業廢污水排入，另河川本身基流不足、行水區位屬非都市計畫區，未規劃下水道建設等因素，導致污染情況嚴重。

    許嘉琦說，現階段環境部僅針對排放於自來水水質水量保護區內的事業及部分排放於自來水保護區外行業別，例如晶圓製造、半導體製造、光電等重污染工業，訂有氨氮放流水標準，但多數事業、畜牧業及污水下水道均未適用，是以無法據以管制。

    縣環保局為有效改善得子口溪水質，特別訂定「宜蘭縣得子口溪放流水標準」，該標準分3段執行，第一階段：新設事業或污水下水道系統，氨氮放流水標準為每公升不得超過10毫克，自發布日施行。

    第二階段：既設（現有）事業或污水下水道系統，每公升不得超過20毫克；既設之畜牧業，不得超過150毫克，自118年施行，氨氮排放量預計可減少49.69%。第三階段：既設事業或污水下水道系統，每公升不得超過10毫克；既設畜牧業不得超過75毫克，自123年施行，氨氮排放量預計可減少72.89%。

    縣環保局強調，公告實施後，若畜牧業者排放未符合標準，可依水污法處6000元至60萬元罰鍰，其他業別可處6萬至2000萬元罰款，環保局會加強稽查。

    得子口溪污染嚴重，縣環保局人員長期對水質進行監測。（宜蘭縣環保局提供）

    得子口溪污染嚴重，縣環保局人員長期對水質進行監測。（宜蘭縣環保局提供）

    得子口溪污染嚴重，縣環保局人員長期對水質進行監測。（宜蘭縣環保局提供）

    得子口溪污染嚴重，縣環保局人員長期對水質進行監測。（宜蘭縣環保局提供）

