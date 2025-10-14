長榮空服猝逝案延燒！律師揭「華航逼傷員通勤上班」：別人的小孩死不完？

中華航空，示意圖。（資料照）

長榮航空34歲孫姓空服員日前執勤米蘭返台班機途中身體不適，返國僅16天便不幸猝逝，今（14日）上午舉行告別式。事件引發社會關注，航空業嚴苛的請假制度與員工健康權益問題再度浮上檯面。律師邱顯智指出，航空公司漠視員工健康的情況並非僅長榮一家，他所代理的一名中華航空空服員，同樣遭遇不人道對待。

邱顯智在臉書發文表示，看到長榮空服員抱病上班，最後失去寶貴的生命，讓他實在有說不出的難過。他提到，其代理的華航空服員因晴空亂流受傷，跌到腳斷掉，榮總職業醫生明確建議：「考量個案在現階段左腳踝的病況可能於搭乘公共交通工具通勤中再受傷，建議讓個案休養，暫時不適合地勤工作。」

請繼續往下閱讀...

邱顯智強調，儘管醫生已經說得這麼清楚，華航仍在數日後要求該員回公司做地勤工作，並安排通勤交通車，讓他拄著拐杖、拖著病體上車。更離譜的是，該員被安排坐在司機旁狹窄位置，連腳都無法伸直。

邱顯智質疑，「到底華航的長官們，是對榮總職業醫師的專業有質疑，還是中文閱讀能力出了問題？到底誰在縱容這些航空公司的高層長官們，可以一再不顧拖著病體空服員的健康，要求他們繼續工作？不就是因為這樣不顧勞工健康的文化，『別人的小孩死不完』，所以才弄出人命」。

邱顯智進一步揭露，當事人在飛行中遇到晴空亂流，跌到腳斷掉的時候，他以為公司一定會好好照顧自己，沒想到飛機回到桃園機場，上了救護車後，公司居然沒有半個人跟他一起到台大醫院，也沒有任何一個人通知他的家屬。到了醫院，急診室的人還問他，「你穿著制服，請問要通報職災嗎？你公司怎麼沒有半個人在這。」

最後仍是醫院自行通知家屬，家屬趕來簽同意書才可以手術治療，又耽擱了幾個小時。邱顯智痛批，現在可憐的空服員，每天在「腳都伸不直」的位置上，坐著交通車通勤，如果如同醫師說的，在通勤中「再受傷」，不知道長官們算不算故意傷害罪？

邱顯智曬出當事人受傷後仍須拄著拐杖通勤上班，座位甚至被安排在司機旁邊的狹窄座位，連腳都無法伸直。（擷取自邱顯智臉書）

邱顯智律師公布當事人的醫生證明，明確提到應讓該員休養，暫時不適合地勤工作。（擷取自邱顯智臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法