為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    養蜂新手不再怕被螫 苗栗農改場開發蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材

    2025/10/14 11:05 記者楊媛婷／台北報導
    農業部苗栗農改場開發蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材，透過混合實境（MR）模式，可學習如何打開蜂箱、尋找蜂王和搖蜜。（苗栗農改場提供）

    農業部苗栗農改場開發蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材，透過混合實境（MR）模式，可學習如何打開蜂箱、尋找蜂王和搖蜜。（苗栗農改場提供）

    採蜂蜜要面對密密麻麻的蜂群，讓人想到就頭皮發麻，農業部苗栗農改場開發「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，透過混合實境（MR）模式，可學習如何打開蜂箱、尋找蜂王和搖蜜，免除被螫傷的風險，就能無痛學習養蜂採蜜。

    許多新手農夫剛邁入養蜂這行，因為技術不熟稔或防護不夠確實，難免都會被蜜蜂螫傷，動輒痛個好幾天，苗栗場開發全國首見的「蜂蜜採集MR沉浸式體驗數位教材」，可透過數位科技模擬蜂場管理及採蜜過程，體驗者只需伸出雙手，就能操作「擬真」的採蜜工具，學習如何打開蜂箱、取出巢脾、尋找蜂王、刮除蠟蓋及搖蜜等，並可重複操作，不受天候、場地與蜂群狀態影響。

    苗栗場指出，該套教材可作為養蜂課程、食農體驗及輔助教學的工具，可讓人在無壓力的環境中掌握搖蜜基本操作，使用者可直接用雙手操作，透過頭戴式裝置了解蜂蜜採收的操作流程，也有互動式指導及步驟提示，讓學習更有效率。

    苗栗場表示，未來該教材希望可導入養蜂業者、教育機構或生態農場，成為推廣養蜂教育及親子體驗活動的工具。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播