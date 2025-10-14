養蜂新手不再怕被螫 苗栗農改場開發蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材

農業部苗栗農改場開發蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材，透過混合實境（MR）模式，可學習如何打開蜂箱、尋找蜂王和搖蜜。（苗栗農改場提供）

採蜂蜜要面對密密麻麻的蜂群，讓人想到就頭皮發麻，農業部苗栗農改場開發「蜂蜜採集沉浸式體驗數位教材」，透過混合實境（MR）模式，可學習如何打開蜂箱、尋找蜂王和搖蜜，免除被螫傷的風險，就能無痛學習養蜂採蜜。

許多新手農夫剛邁入養蜂這行，因為技術不熟稔或防護不夠確實，難免都會被蜜蜂螫傷，動輒痛個好幾天，苗栗場開發全國首見的「蜂蜜採集MR沉浸式體驗數位教材」，可透過數位科技模擬蜂場管理及採蜜過程，體驗者只需伸出雙手，就能操作「擬真」的採蜜工具，學習如何打開蜂箱、取出巢脾、尋找蜂王、刮除蠟蓋及搖蜜等，並可重複操作，不受天候、場地與蜂群狀態影響。

苗栗場指出，該套教材可作為養蜂課程、食農體驗及輔助教學的工具，可讓人在無壓力的環境中掌握搖蜜基本操作，使用者可直接用雙手操作，透過頭戴式裝置了解蜂蜜採收的操作流程，也有互動式指導及步驟提示，讓學習更有效率。

苗栗場表示，未來該教材希望可導入養蜂業者、教育機構或生態農場，成為推廣養蜂教育及親子體驗活動的工具。

