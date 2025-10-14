為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「風神」颱風最快週五形成！ 路徑曝光不排除侵台

    2025/10/14 12:26 即時新聞／綜合報導
    位於關島南方海域的熱帶擾動96W正持續整合中，氣象粉專指出，若發展順利，最快週五（17日）可增強為今年第24號「風神」颱風。（取自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    位於關島南方海域的熱帶擾動96W正持續整合中，氣象粉專指出，若發展順利，最快週五（17日）可增強為今年第24號「風神」颱風。（取自台灣颱風論壇｜天氣特急）

    位於關島南方海域的熱帶擾動96W正持續整合中，氣象粉專指出，若發展順利，最快週五（17日）可增強為今年第24號「風神」颱風。若偏北角度越明顯，將更靠近甚至侵襲台灣。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文表示，96W途經高海溫、低風切環境，發展環境與條件相當有利。預估巔峰強度至少達中度颱風上限，若發展快速，還會更強。即日起至週六（18日）前，96W受副熱帶高壓導引，穩定朝西北方前進。當抵達菲律賓東方海域時，北方高空槽線東移，高壓開始減弱東退，路徑將出現變化。

    對於路徑預測，粉專指出，若高壓減弱幅度快，96W偏北角度越明顯，將更靠近甚至侵襲台灣。反之高壓減弱幅度小，96W偏西角度越明顯，將會侵襲菲律賓呂宋島，離台灣稍遠。目前各模式對「偏北角度」與「轉向時間」仍歧異大，預報不確定性高，需密切追蹤。

    粉專指出，當96W週日（19日）抵達菲律賓附近時，正好遇到東北季風南下。週日（19）下半天至下週三（22日）96W在台灣南方活動期間，須注意其外圍暖濕氣流與東北季風產生交互作用，形成所謂的「共伴效應」，可能會為大台北、北部山區、宜花東帶來顯著且持續的降雨。

    至於中、南部及澎金馬地區影響程度，仍需視颱風實際路徑而定，變數仍大，仍須三到五天時間觀察。最後粉專提醒，「秋天颱風多了北方系統參戰，會讓路徑更難掌握，變化多端，建議大家要多注意颱風動態，每天都要更新最新資訊。」

    ????

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播