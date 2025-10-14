「風神」颱風最快週五形成！ 路徑曝光不排除侵台

位於關島南方海域的熱帶擾動96W正持續整合中，氣象粉專指出，若發展順利，最快週五（17日）可增強為今年第24號「風神」颱風。（取自台灣颱風論壇｜天氣特急）

位於關島南方海域的熱帶擾動96W正持續整合中，氣象粉專指出，若發展順利，最快週五（17日）可增強為今年第24號「風神」颱風。若偏北角度越明顯，將更靠近甚至侵襲台灣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文表示，96W途經高海溫、低風切環境，發展環境與條件相當有利。預估巔峰強度至少達中度颱風上限，若發展快速，還會更強。即日起至週六（18日）前，96W受副熱帶高壓導引，穩定朝西北方前進。當抵達菲律賓東方海域時，北方高空槽線東移，高壓開始減弱東退，路徑將出現變化。

對於路徑預測，粉專指出，若高壓減弱幅度快，96W偏北角度越明顯，將更靠近甚至侵襲台灣。反之高壓減弱幅度小，96W偏西角度越明顯，將會侵襲菲律賓呂宋島，離台灣稍遠。目前各模式對「偏北角度」與「轉向時間」仍歧異大，預報不確定性高，需密切追蹤。

粉專指出，當96W週日（19日）抵達菲律賓附近時，正好遇到東北季風南下。週日（19）下半天至下週三（22日）96W在台灣南方活動期間，須注意其外圍暖濕氣流與東北季風產生交互作用，形成所謂的「共伴效應」，可能會為大台北、北部山區、宜花東帶來顯著且持續的降雨。

至於中、南部及澎金馬地區影響程度，仍需視颱風實際路徑而定，變數仍大，仍須三到五天時間觀察。最後粉專提醒，「秋天颱風多了北方系統參戰，會讓路徑更難掌握，變化多端，建議大家要多注意颱風動態，每天都要更新最新資訊。」

