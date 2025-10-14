2026全球青年趨勢論壇開放報名 聚焦永續行動與綠色經濟

2026全球青年趨勢論壇開放報名，聚焦永續行動和綠色經濟。（圖由教育部提供）

教育部主辦「2026全球青年趨勢論壇」即日起開放報名，聚焦「青年永續行動」與「綠色經濟暨綠領人才」兩大議題，去年共有34國、超過300位青年參與，凡年齡介於18至35歲、具備英語溝通能力之我國青年，及在台就讀的國際學生皆可參加。

青年署科長陳志豪說明，明年1月3日至4日於台北舉行，論壇採線上報名，即日起至今年11月14日下午5時止，可至iYouth「青年國際夢想圓夢平台」完成線上報名，邀請期待拓展國際視野和創造新穎體驗的青年加入。

明年論壇以「永續新動力：青年 × 綠領 × 行動」（Powering Sustainability: Youth × Green Collar × Action） 為主題，期望透過跨國交流與專業分享，激發青年實踐永續的行動力。

陳志豪表示，自2013年舉辦至今，已成為國際青年交流的重要平台，每年吸引超過20國青年與國際講者參與，透過主題論壇、分組討論與跨國對話，啟發青年面對全球挑戰的新視角與實踐方案，今年還將安排實境任務、互動交流與圓桌分享，讓參與青年能在行動中學習，展現永續世代的創新思維。

陳志豪進一步說明，融合實境任務概念，將來自不同國家的青年組成團隊，透過情境模擬與挑戰任務，共同體驗跨文化協作的過程，並嘗試提出創新解方，另「封面人物：菁英匯」將邀請國際青年行動者與產業領袖登場，分享在永續行動與綠色經濟領域的前瞻觀點，啟發青年從不同角度思考未來。

去年論壇邀請到荷蘭國際志願服務組織（SIW International Volunteer Projects Organization）主席Coen Wilms，分享海外志工可能面臨的困境，及如何取得關鍵的能力，成為改變的倡議者；「舊鞋救命」計畫創辦人楊右任也分享他創立全球公益平台，致力於人道救援，並且改善非洲許多地區的貧困問題。

