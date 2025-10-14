豐中學生被霸凌輕生2年 涉案人員記過處分竟循調解塗銷創惡例

人本與台中市議會民進黨團控訴豐中霸凌案開懲處塗銷惡例。（記者蘇孟娟攝）

豐原高中2年前學生疑遭師長霸凌輕生，相關人員均遭懲處，但民進黨台中市議會黨團及人本基金會中部辦公室接獲檢舉，其中1名被記大過的學務創新人員，透過行政訴訟，竟已在去年循調解程序塗銷記過處分，創全國霸凌懲處首例；黨團總召王立任指出，豐中僅派一名校安人員參與調解，隻手推翻校事會議及霸凌委員會調查的結果，憂此例一開恐成「連鎖效應」，未來所有因霸凌被懲處的校園人員均將循此模式「脫身」。

王立任強調，當初台中市長盧秀燕談豐中案強調，霸凌零容忍、絕對嚴懲相關人員，事實竟是「高高舉起、輕輕放下」，風頭過後，去年11月就讓已被調查確實有霸凌事實且被記過的學務創新人員以調解程序脫身，要求盧秀燕及教育局說清楚、講明白，更要向社會道歉。

請繼續往下閱讀...

2023年2月有豐中學生輕生，事後爆出學校學務主任、教官等人員涉嫌霸凌，經多次調查後，最終認定學務主任停聘2年；主任教官經人評會決議撤職且1年不得介派為軍訓教官，學務創新人力決議記過；其中一名被記過且已離職的學務創新人力，去年向台中高等行政法院提出訴訟，經校方與當事人達成和解，已在去年11月6日由校方塗銷記過處分。

王立任強調，令人匪夷所思的是，該名創新人力的懲處是經由多次校事會議及霸凌會議調查後成立，且經考紀會做出懲處，但豐中跟對方調解時，校長未出面，竟只派一名校安人員跟對方調解並同意塗銷記過，一人隻身推翻經多名調查委員的調查裁處結果，輕率跟對方和解。

人本中部辦公室主任曾芳苑指出，該名學務創新人力經相關調查曾在樓梯間逼問輕生學生是否偷竊，平時更常廣播要求學生到學務處報到或不當搜身，如此嚴重行徑竟能開惡例調解塗銷處分。

民進黨議員包括張安銨、李天生、陳淑華、江肇國等人強烈譴責，盧市府的「霸凌零容忍，竟是私下可和解」，當初好不容易獲得遲來的正義，被私下完全歸零，證明盧市府的「霸凌零容忍」，只有第一時間交差。

曾芳苑指出，豐中霸凌案調查霸凌成立，當時該校校長被拔校長職、回任教師，涉案學務主任被處停職2年，目前已重返校園，另涉案主任教官被處免職2年，因教官遇缺不補，未再回任教官。

人本與台中市議會民進黨團譴責盧市府面對霸凌高高舉起輕輕放下。（記者蘇孟娟攝）

人本與台中市議會民進黨團接獲檢舉控訴豐中霸凌案開懲處塗銷惡例。（記者蘇孟娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法