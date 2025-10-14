為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣高鐵：近9成支持續推寧靜車廂 僅限3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量

    2025/10/14 10:54 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵公司上月底開始推行「寧靜車箱」政策，強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音。（資料照）

    台灣高鐵公司上月底開始推行「寧靜車箱」政策，強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音。（資料照）

    台灣高鐵公司上月底開始推行「寧靜車箱」政策，強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音，卻意外遭許多父母抨擊高鐵對兒童不友善。台灣高鐵公司今天（14日）宣布，「寧靜車消」獲得旅客普遍支持，成效良好，並將持續推動，但強調車廂寧靜文化的勸導並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員秉持關懷提供必要的協助與安撫。

    台灣高鐵公司表示，針對近期親子旅客之意見，台灣高鐵將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施及服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。

    台灣高鐵公司表示，長期都在宣導旅客搭車時輕聲細語、使用3C時應戴耳機，但近年智慧手機、平板等行動裝置越發普及，發出噪音影響其他旅客，相關抱怨持續增加。

    根據高鐵公司所做調查，近9成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，高鐵公司也將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，同時精進親子友善作為，並透過文宣等宣導措施。

    台灣高鐵公司強調，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播