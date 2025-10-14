台灣高鐵：近9成支持續推寧靜車廂 僅限3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量

台灣高鐵公司上月底開始推行「寧靜車箱」政策，強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音。（資料照）

台灣高鐵公司上月底開始推行「寧靜車箱」政策，強調僅限「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」，從來沒有要求孩童或嬰幼兒不能發出聲音，卻意外遭許多父母抨擊高鐵對兒童不友善。台灣高鐵公司今天（14日）宣布，「寧靜車消」獲得旅客普遍支持，成效良好，並將持續推動，但強調車廂寧靜文化的勸導並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員秉持關懷提供必要的協助與安撫。

台灣高鐵公司表示，針對近期親子旅客之意見，台灣高鐵將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施及服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。

台灣高鐵公司表示，長期都在宣導旅客搭車時輕聲細語、使用3C時應戴耳機，但近年智慧手機、平板等行動裝置越發普及，發出噪音影響其他旅客，相關抱怨持續增加。

根據高鐵公司所做調查，近9成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，高鐵公司也將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，同時精進親子友善作為，並透過文宣等宣導措施。

台灣高鐵公司強調，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。

