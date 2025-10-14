為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新市政大樓興建 前基市府核心人士：僅分回1棟 各局處恐難以合署辦公

    2025/10/14 10:57 記者俞肇福／新北報導
    基隆市政府屬於歷史建築，因空間不足造成多個局處散落各地，新市政大樓興建目的就是希望集中辦公；但因為新市政大樓公辦都更，市府若只分回一棟樓，遭質疑恐難把全部局處集中在新市政大樓辦公。（資料照）

    基隆新市政大樓興建案引來各界關注，基隆市府昨天（13日）下午臨時召開廉政平台說明會，向外界澄清有關公辦都更案公開閱覽結束，即將公告招商。前市府核心人士指出，基隆新市政大樓的興建目的，希望將散落在基市各地的局處集中辦公，全部局處與災害應變中心都納入基隆新市政大樓，所需要的樓地板面積2萬坪才夠；他質疑，根據顧問公司在說明會上所說，新市政大樓市府能換回一棟大樓，約5900坪的樓地板面積，他很難相信，1棟辦公大樓、甚至樓地板面積還比較小，就能把全部市府局處集中辦公，難道是「分流上班」、「一半在家上班、一半在府上班」？

    前市府核心人士說，基隆市府各局處辦公室分散，基隆教育處、工務處、民政處、兒少處（觀光及行銷處）、交通處散落在市區各地，市民辦事不便，基隆市政府大樓為日治時期興建，目前為4層樓的歷史建築，在民政處尚未遷移出市政府大樓前，市長想要接見比較多貴賓，只能在市長室內的會客室；因此，林右昌決定在第二任著手規劃興建新市政大樓。

    根據市府規劃，新大樓將興建於中正路舊公車修理廠基地，面積約1300坪，預計興建2棟大樓。若自行興建，總經費超過50億元，市府自籌超過35億元。為減輕財政負擔，市府擬以公辦都更方式與民間合作，僅提供土地換取辦公空間。

    關於新市政大樓的樓地板面積，基隆市政風處長李國正說，市府願意傾聽外界指教的聲音，目前新市政大樓都更案公開閱覽已經結束，相關樓地板權利變換有都更法令規範，有多少樓地板面積要分配給誰建商、分回給市府，因為招商文件尚未定稿，現在討論言之過早。

