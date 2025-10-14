為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    持續清除危石加固路基 南橫梅山口至向陽10/31前禁止通行

    2025/10/14 10:30 記者蘇福男／高雄報導
    南橫梅山口至向陽路段封路施工，即日起至10月31日禁止一般車輛通行。（公路局南區分局提供）

    受丹娜絲颱風、0728豪雨等風災影響，南橫公路台20臨105線0k~44k梅山口至向陽臨時便道發生路基缺口等10餘處災害，公路局南區分局在完成短期搶修作業後，將持續進行危石清除等工作，梅山口至向陽路段即日起至10月31日禁止一般車輛通行。

    公路局南分局表示，南橫梅山口至向陽路段受丹娜絲颱風、0728豪雨等風災影響，臨時便道發生路基缺口、邊坡坍方、土石流等10餘處大小災害，經甲仙及關山工務段完成短期搶修作業，道路尚可通行，但為提高車輛通行安全性，將持續進行路基加固、邊坡保護、危石方清除等作業，因此梅山口至向陽路段將封路施工禁止通行至10月31日。

    提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統https://bobe168.tw/及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw查詢即時路況。

