鍾東錦慰訪苗縣唯一百歲人瑞夫妻檔 巧合與鍾母同名同姓

重陽節前夕，苗栗縣長鍾東錦等人今（14）日前往三義鄉慰訪苗栗縣唯一的百歲人瑞鍾新龍、鍾林玉英賢伉儷，致贈敬老禮金1萬元及禮盒，並轉贈總統府敬老狀和衛生福利部金鎖片，祝福老人家長命富貴；巧合的是鍾東錦的母親與鍾林玉英人瑞同名同姓，讓他備感親切，直誇讚「老人家比她媽媽好命」。

苗栗縣今年共有159名百歲人瑞，人數最多前三名鄉鎮市為苗栗市27人、頭份市22人、後龍鎮16人。苗栗縣政府為彰顯敬老、崇老精神，於重陽節前分別由縣長鍾東錦、副縣長邱俐俐等人攜賀禮分別前往慰訪祝福，鍾新龍、鍾林玉英是唯一的百歲人瑞夫妻檔。

鍾東錦今天會同三義鄉長呂明忠、轄區縣議員羅貴星、黎尚安、黃芳椿等人前往鍾家慰訪，鍾東錦與老人家話家常，看到鍾林玉英跟他媽媽同名同姓，更是備感親切，直誇讚老人家比他媽媽好命。

鍾新龍夫婦身體還很硬朗，鍾新龍喜歡看電視，鍾林玉英之前還會到菜園種菜，直至去年才未到菜園忙農活，兩人看大家前來慰訪，收到重陽節紅包，心情大好，笑得合不攏嘴。

鍾東錦指出，苗栗縣即將要步入超高齡社會，長輩幸福快樂最重要，尤其老人家有人陪伴就會高興，他鼓勵年輕人多回家陪陪長輩，讓每位長輩都能快樂的度過每一天。

