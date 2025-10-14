9.4萬人報名高中英聽第一次考試 大考中心：週六務必攜帶有效證件應試

大考中心今公布115學年度高中英聽第一次考試試場分配表。（資料照）

今年高中英語聽力測驗第一次考試將於本週六（18日）舉行，報名人數總計9萬4千餘人。大考中心今公布應考資訊與試場分配表，提醒考生記得攜帶有效證件正本應試，並建議考生盡量提早出門。考生也應事先詳閱115學年度考試簡章第41頁至51頁試場規則及違規處理辦法，以避免因違規被扣減成績。

大考中心表示，包含應試號碼、考試地點等應考資訊，與試場分配表採一次性公告，今已刊登於大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」供考生查覽。由於不開放考生查看試場，考生務必上網查詢個人的詳細應考資訊，包括應試號碼、上下午場次、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能快速進入考（分）區學校及所屬試場應試。

大考中心補充，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼，會於今日收到以 0911-511-467 手機號碼發送的簡訊，通知考生應試號碼與場次；如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

大考中心指出，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，以供身分查驗。應試有效證件包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。另必須注意，學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

考生如於身分查驗時，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認是考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法審議並扣減該節成績。

