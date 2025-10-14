為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄6大地標粉紅點燈迎BLACKPINK 白喬茵建議加入龍虎塔

    2025/10/14 10:33 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員白喬茵建議粉紅點燈應納入龍虎塔，觀光局長高閔琳允諾積極促成。（記者王榮祥翻攝）

    韓國女團BLACKPINK本月18、19日到高雄辦演唱會，主辦單位昨起連7晚於高雄6大地標進行粉紅色點燈，高市議員白喬茵PO圖秀出BLACKPINK官方主視覺海報與販售T恤都出現龍虎塔，建議納入粉紅點燈，觀光局長高閔琳答詢指出，會與龍虎塔管理單位溝通、積極促成。

    6大地標分別為愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、台鐵高雄火車站、美麗島捷運站，10月13日自10月19日演唱會最後一天，每天傍晚17:30至22:30，都會點上屬於BLACKPINK的粉紅色。

    白喬茵今質詢時PO圖秀出BLACKPINK官方主視覺海報、販售T恤都出現龍虎塔，認為龍虎塔是許多外國遊客對高雄的印象之一，建議觀光局應把龍虎塔納入粉紅點燈範圍裡，讓更多人歌迷認識龍虎塔、認識蓮池潭。

    高閔琳說明，龍虎塔屬於宮廟私有財產有其堅持顏色，會跟龍虎塔主委溝通、積極促成這件事；白喬茵認為高市府連台鐵都可以溝通，跟宮廟溝通應該不困難，希望市府在全力行銷愛河灣之餘，也應提升蓮池潭的觀光動能。

    白喬茵秀出BLACKPINK官方主視覺出現龍虎塔，建議觀光局爭取納入粉紅點燈景點之一。（記者王榮祥攝）

