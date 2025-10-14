ㄌㄍㄓ的迷因約定！盧廣仲打卡許願 下次還要來鹿港

盧廣仲參加潮派鹿港音樂祭鹿港場壓軸演唱會，打卡說下次還要來鹿港。（取自盧廣仲粉專）

「潮派鹿港」音樂祭鹿港舞台兩天狂吸13萬人朝聖，而三金歌手盧廣仲不只上台演出，在鹿港天后宮打卡，還發在鹿港老街、吃麵茶粉粿冰的限動，並貼文留言下次還要來鹿港，讓鹿港人狂喊這是ㄌㄍㄓ與ㄌㄍㄓ的約定。

盧廣仲在登台前就發出ㄌㄍㄓ的貼文，馬上就被歌迷破解了，因為盧廣仲與鹿港鎮的注音符號聲符都是ㄌㄍㄓ，鹿港人都說，這代表盧廣仲到鹿港鎮，真是天作之合。

而盧廣仲在「潮派鹿港」鹿港舞台不只是唱壓軸，在全場安可聲中，果真唱了安可曲，最後還說「下次見」，讓全場嗨翻。沒想到，盧廣仲不只舞台說說而已，限動就發出鹿港老街的照片與美食，也到了鹿港天后宮打卡，寫下「謝謝媽祖，下次還來」。

不過，最讓歌迷狂喜的是盧廣仲在粉專貼文「下次還來鹿港」，也說「假髮不太透氣」，讓歌迷留言「你也成為鹿港觀光人潮數的幾分之幾，謝謝你來鹿港」，但也有彰化人直接留言，下次換來彰化市，不要讓鹿港人獨享。

盧廣仲在鹿港天后宮打卡。（取自網路）

盧廣仲發出限動，所在位置就是在鹿港老街。（取自盧廣仲粉專）

盧廣仲是潮派鹿港音樂祭鹿港場的壓軸歌手。（取自盧廣仲粉專）

盧廣仲是潮派鹿港音樂祭鹿港場的壓軸歌手。（取自盧廣仲粉專）

盧廣仲是潮派鹿港音樂祭鹿港場的壓軸歌手。（取自盧廣仲粉專）

