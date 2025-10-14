去年勇救纏繞漁網領航鯨 今年鯨豚報恩伴游海釣船

大批鯨豚出現在海釣船船頭伴游，狀似報恩。（熊麻吉海釣船提供）

萬物皆有靈，去年經營澎湖海釣的熊麻吉娛樂漁船，由七美東吉返航之際，途中巧遇2頭領航鯨遭漁網纏繞，立即趨前與船上釣友，共同為領航鯨解除身上纏繞的漁網，讓領航鯨重獲自由；睽違1年之後，昨（13日）熊麻吉娛樂漁船再度航經東吉海域，突然大批鯨豚現身伴游，像是報恩而來。

熊麻吉娛樂漁船鄭姓船長，去年11月份結束七美東吉海釣行程返航之際，在高雄蚵仔寮外海，意外遇見2頭領航鯨受困，不停於海面直上直下，似乎尾部遭漁網纏繞。於是在船上釣友協助與海巡巡防艇合力，用繩子鉤起領航鯨的尾部，除去尾部的網具，順利完成領航鯨搶救任務。

昨日鄭姓船長結束澎湖海釣行程，返航行過東吉海域時，意外出現大批鯨豚於海釣船前方伴游，情況十分罕見，船上釣客見狀，猜測可能是鄭姓船長之前行善解救領航鯨，才會出現大批鯨豚伴游，似乎是要感謝回報他。

根據船上目擊者指稱，鯨豚數量最少在5隻以上，海釣船行經東吉海域，突然現身在船頭，看似領航伴游，完全不怕人，不時還會浮上海面換氣，見狀像似向船長點頭道謝，持續數分鐘之久，伴游的鯨豚久久不願離去，讓外界聯想是否獲救領航鯨，在海中傳遞感恩海釣船的訊息，才能精準在茫茫大海找到熊麻吉海釣船位置，還能做出類似報恩的親密舉動，令人感嘆萬物都有靈。

鯨豚數量依據目測，最少有5隻以上。（熊麻吉海釣船提供）

鯨豚不時會浮出海面換氣，狀似感謝船長救過領航鯨。（熊麻吉海釣船提供）

