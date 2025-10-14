沈春華上《中文怪物》掀話題 自嘲「魔王碰上怪物」五味雜陳

沈春華。（圖擷自「沈春華 Live Show」臉書粉專）

YouTuber「酷」製作的實境節目《中文怪物》趣味性十足，其中第4集邀請博恩、黃大謙、寶尼及資深主播沈春華擔任關卡魔王。對此沈春華昨日表示，自從上了節目後，過去3週有許多人上前搭話，她大讚「真心佩服『酷團隊』的創意與執行力」。

「真沒想到『中文怪物』的影響力這麼大！」沈春華昨日於臉書粉專發文提到，過去三個星期，幾乎跟我講上話的人，熟與不熟的，都會帶上一句「嘿～我看到妳上了中文怪物，好意外啊！」。

沈春華笑說，意外的是我好嗎？ 「本來是從從容容 游刃有餘，結果是匆匆忙忙 連滾帶爬......」，當「魔王」碰上「怪物」，只能怪自己「沒－出－息」！但這依然是個美好的參與，「中文怪物」的成功無庸置疑。

Ku率領僅3人的團隊，集結百位外國網紅，以遊戲化和實境秀的氛圍展現中文魅力，刷新了台灣網路節目的爆發力和製作規格。她和鼓勵自己參加節目的金鐘獎製作人崔長華，真心佩服「酷團隊」的創意與執行力。

沈春華透露，但忍不住想說，「台灣魔王邀請賽」這段設計稍嫌虛晃，現場聽的廣告影片比節目播出版更快，作為魔王只能猛作表情包，怪物也只能猜好猜滿，雙方交鋒略顯可惜。崔製作一直勸我「不必太認真，這是綜藝節目啊！」。

雖然我在節目裡「敗」下陣來，卻在年輕人的討論裡「復活」了，這點也是始料未及。

「中文怪物」一上架，就引發高度熱議，有網友甚至覺得「中文怪物」的製播打臉電視台；為何電視台做不出這樣的節目？

冤枉啊，各位網路原生代的捧油，問一問你們的父母親，他們印象中好看的電視節目有哪一些？就可以得到答案了。其實，電視節目與網路節目，本質不同，操作模式也不同。把兩者放在同一個標準下比較，就像拿長跑與短跑來較量，容易失真。

電視台在網路新媒體橫空出世之後，確實面臨了嚴峻的挑戰，例如：網路的創意和內容有如千軍萬馬，分掉了原本獨佔眼球的電視台節目；廣告大餅流入新媒體比重不斷增加，電視台體制大，經營成本高，收入驟減下，要不要投資新節目，越顯兩難；智慧手機改變了收視習慣，「大眾傳播」也演變成「分眾傳播」，電視台年輕觀眾大幅流失，也有不知為誰而戰的困境；但，電視台的價值從未消失。

沈春華分析，首先，它是影視人才培育的重鎮，數十年來電視台成為傳播相關科系學子學習和展現才華的基地。再者，電視台長期穩定提供資訊和娛樂，是文化和生活的重要積累和傳承。從製作第一檔連續劇，開播第一節新聞報導開始，電視台就成為我們每一個人成長的記憶了。

有人說：「年輕人不看電視了。」但她認為：「不是觀眾不看電視，而是他們有了更多選擇。」從老三台到有線電視，再到社群平台、串流平台，科技改變的是載體，不變的是人們對好內容的渴望。網路節目的優勢在於快速靈活、即時互動、創意無限；電視節目的價值在於專業製作、資源整合、文化承載。

沈春華最後說，事實上，「電視」的概念也在不斷地改變以適應時代，尋找出路。電視台也製作網路節目，也上架串流平台、而跨界合作、跨國合作更企圖帶來新的視角和競爭力。只能說，作為一名資深電視人，卻在網路節目裡受到強烈震撼，心裡五味雜陳。電視是我一直和觀眾互動和溝通的平台，網路則是新的學習場域，希望兩者不是對立，而是共榮。

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「春華姐 是我從小到大看電視的青春回憶無可取代，在中文怪物中角色也是很棒的關鍵」、「春華姐願意接受挑戰，總是走在潮流尖端」、「一直都覺得沈春華主播，是台灣功不可沒的頂級主播，真的是從小就看沈主播到現在29歲，但看完中文怪物，真的是被沈主播深深圈粉，太可愛！」。

「酷」製作的實境節目《中文怪物》邀請博恩、黃大謙、寶尼及資深主播沈春華擔任關卡魔王。（圖擷自「沈春華 Live Show」臉書粉專）

