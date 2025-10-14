為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    灰面鵟鷹大量過境 屏東長榮百合國小6層樓觀景台成最佳賞鷹點

    2025/10/14 10:17 記者陳彥廷／屏東報導
    長榮百合國小內的觀景台。（茂管處提供）

    長榮百合國小內的觀景台。（茂管處提供）

    有國慶鳥之稱的灰面鵟鷹已逐漸出現大量過境的鷹況，除以往為人所熟知的恆春半島外，北屏東的瑪家鄉禮納里部落是近年新興的賞鷹景點，茂林風景區管理處（簡稱茂管處）上週末及10月18日、19日將接連舉辦「在山那邊賞鷹×山那邊的市集」，還首度與瑪家長榮百合國小合作，讓導覽線深入校園。

    長榮百合國小在災後重建時，在校內興建獨樹一格、高約6層樓的瞭望台，今年在茂管處與長榮百合國小校方的媒合下，搖身一變成為瑪家賞鷹的最佳觀景台，茂管處還特別培訓志工及在地民眾作為導覽員，講述這個新興賞鷹地的地勢地形地貌及嬌客灰面鵟鷹與台灣的「鷹緣」。平日期間則是由長榮百合國小的小小解說員帶領著大家認識在地豐富生態，搭配鷹季為期10天的活動，讓參與民眾深入體會禮納里部落的獨特魅力。

    茂管處指出，禮納里部落位處猛禽過境的中繼站，是南部地區近年來觀賞猛禽的新興首選，據高雄野鳥學會統計，此地過境猛禽數量逐年攀升，又以灰面鵟鷹最多，去年就曾紀錄到12.3萬隻以上，也曾在短短2天紀錄到至少4萬隻猛禽過境，鷹河綿延上百公里更持續達8小時，壯觀的生態遷徙景象是令人讚嘆不已。

    茂管處表示，感謝「鄰居」長榮百合國小開放校園內約6層樓高的瞭望台讓民眾可以登高賞鷹，不僅可以俯瞰整個屏東平原，甚至能看見高雄八五大樓，是今年最新的賞鷹、賞景景點，由於上方空間有限預約名額是開放即秒殺，加上在地導覽解說員帶領民眾走訪遊客中心後方步道，進行深度生態文化小旅行，現在還有特色市集、音樂分享及免費手作體驗課程，邀請民眾10月18、19日再來「追鷹」。

    灰面鵟鷹翱翔。（高雄野鳥學會理事徐伯毅提供）

    灰面鵟鷹翱翔。（高雄野鳥學會理事徐伯毅提供）

    相關新聞
    生活今日熱門
