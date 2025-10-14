嘉義市城市博覽會年底登場 邀日本「翡翠騎士」演出

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部有「翡翠騎士」之稱。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府「320+1嘉義市城市博覽會」即將於年底登場，市府於「2025嘉義市國際管樂節」期間與中華文化總會合作，邀請來自日本的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」來嘉演出，12月21日將登上音樂廳舞臺表演。

市長黃敏惠表示，嘉義市是「管樂之都」，推動國際音樂交流，今年逢嘉義市建城321年舉辦的「320+1嘉義市城市博覽會」，與文總合作邀請日本頂尖高中吹奏樂團「翡翠騎士」來嘉義市國際管樂節演出，象徵台日友誼的深厚連結。

市府文化局長謝育哲表示，「翡翠騎士」以堅毅、紀律與熱情的演奏聞名，能到嘉義市演出，是推動台日文化交流的重要里程碑，希望透過音樂，讓更多人感受跨文化交流的感動，讓台灣與日本的年輕世代在節奏與旋律中找到共鳴。

東京農業大學第二高等學校吹奏樂部擁有超過170名團員，在日本各項吹奏與行進樂比賽中屢獲金賞，以整齊劃一的隊形、磅礡的音樂能量與舞臺張力著稱，展現出日本學生團隊的高度紀律與音樂熱情，在群馬縣管樂合奏比賽累積52次金賞、連續32年參加全日本行進管樂比賽，全國行進管樂大賽連續11年入選、屢奪金賞，2023年首次受邀來台在國慶典禮舞台演出。

市府文化局表示，2025嘉義市國際管樂節將於12月19日至2026年1月1日舉行，管樂節邁入第33屆，將邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等超過16組國際知名團隊與音樂家登場，結合國內外優秀樂團與行進樂旗隊，舉辦管樂踩街嘉年華、主題晚會與室內外音樂會，活動可上嘉義市國際管樂節臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/chiayiband/）查詢。

東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將到嘉義市演出。（嘉義市政府提供）

