    首頁 > 生活

    國慶連假出遊夯！桃園28處熱門景點攬客破百萬人次創新高

    2025/10/14 10:02 記者李容萍／桃園報導
    國慶連假恰逢慈湖辦理「來慈湖.潮復刻」活動也吸引大批旅遊人潮。（桃市觀旅局提供）

    國慶連假恰逢慈湖辦理「來慈湖.潮復刻」活動也吸引大批旅遊人潮。（桃市觀旅局提供）

    今年雙十國慶連續3天假期天氣晴朗穩定，陽光露臉，吸引大批民眾出遊。桃園市政府觀光旅遊局依據中華電信大數據28處熱門景點統計，今年雙十國慶人潮遊客總人數已破百萬人次，無論商圈走逛、山區避暑或漁港吹風皆呈現熱絡景象，其中今年新增納入統計的「海華商圈」、「桃園站前商圈」躍為黑馬，連續3日攬客超過36萬人次，帶來另一波連假旅遊商機。此外，連假期間適逢慈湖辦理「來慈湖・潮復刻」活動也吸引大批旅遊人潮。

    觀旅局長陳靜芳表示，今年因連假期間天氣晴朗高溫，可能因為高溫影響多數遊客選擇以室內休閒場域的商圈為主，包括涵蓋SOGO百貨、威尼斯影城、各式餐飲與商店的中壢海華商圈、桃園站前商圈及高鐵商圈及藝文園區商區也湧進大批逛街人潮。此外，夜市也是民眾喜愛的走逛選擇，此次國慶3日連假，今年新增納入統計的中原夜市也吸引近8萬人次造訪。

    陳靜芳說，自928教師節、中秋節至雙十國慶3個連假，成功吸引大批人潮，與去年同時期25景區統計相比，今年國慶連假期間桃園各主要觀光區人流皆有成長，包括山線增加13％、都會區增加11％，海線微幅成長2％。這次除了走逛商圈人潮顯著增加，山區與海線分別吸引不同族群遊客：山線以森林步道與健行最受歡迎，拉拉山的森林芬多精與小烏來瀑布都是避暑的好選擇；海線的竹圍、永安漁港則因天氣晴朗、夕陽迷人，午後湧入許多家庭與攝影愛好者。

    觀旅局為提供民眾便利及舒適旅遊，市府提供19支高解析即時影像讓民眾提前了解現地人潮，民眾可透過桃園觀光導覽網或遊桃園APP即時查詢避免前往壅塞區域，讓連假出行玩得更盡興。

