    首頁 > 生活

    外角廟口成文化舞台 兩天活動吸引近五千人

    2025/10/14 09:58 記者王涵平／台南報導
    白河外角社區規劃夜遊走讀活動，兩天活動吸引近5000人參與，成功串聯文化、信仰與觀光資源，凝聚社區向心力，更讓外角成為展現地方文化能量的重要舞台。（外角社區提供）

    外角社區發展協會理事長張宛樺表示，以「府城城垣300」為契機，透過夜遊走讀與歌仔戲等文化活動，讓更多人認識並親近各地城門、城垣與周邊文化資產，共同體驗「城是生活」的美好與意義。

    社區以「夜遊走讀」為主題，結合白河在地的歷史與文化故事，特別安排兒童歌仔戲演出，以生動活潑的方式講述地方傳說。許多親子家庭一同參與，走讀路線中更巧遇「日治時期官兵」與「巡夜官」，透過遊戲與小朋友互動，並可親手觸摸白石灰、蓮子等在地特產，讓民眾在遊樂中親近歷史、認識文化。

    活動內容從特色市集、歌仔戲表演、文化導覽體驗，許多民眾直呼「活動非常用心，感受到地方的熱情」，並紛紛表示「值得專程前來」，期待下一次活動再度登場。現場並展出高達八米的巨型「魚頭君」裝置，以「泡湯魚頭君」造型亮相，結合關子嶺溫泉意象，吸引許多民眾駐足拍照打卡，共同行銷地方特色。

    白河區長董麗華表示，期待透過文化活動，加深白河地區的文化厚度，也能帶動觀光與社區交流。三官寶殿主委陳文進指出，廟口是文化的集散地，非常開心看到廟宇與社區間的緊密互動，希望讓更多人了解在地文化，讓信仰與生活更加貼近。

    白河外角社區規劃夜遊走讀活動，兩天活動吸引近5000人參與，成功串聯文化、信仰與觀光資源，凝聚社區向心力，更讓外角成為展現地方文化能量的重要舞台。（外角社區提供）

