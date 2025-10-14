為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首次任務獻給花蓮光復 屏東超萌搜救犬Chubby不畏傷卯足全力

    2025/10/14 10:03 記者羅欣貞／屏東報導
    Chubby帶著擦傷從花蓮光復返回屏東。（記者羅欣貞攝）

    Chubby帶著擦傷從花蓮光復返回屏東。（記者羅欣貞攝）

    屏縣消防局特搜大隊搜救犬「Chubby」，獲授證可出勤後的首次任務，就是在本月9日前往花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖重災區支援，並和特搜隊合力尋獲失聯者的汽車，彷彿知道第一次上場一定要好好表現般，Chubby全程充滿活力，13日牠返回屏東隊部，身上的擦傷宛如「光榮徽章」，標記牠全力以赴的精神，讓人不得不敬佩。

    4歲的Chubby是傑克羅素梗犬，3個月大的時候來到屏東縣府消防局特搜大隊，隊員張仡迪擔任牠的領犬員，從社會化到培訓，一路陪著Chubby成長，本（10）月9日屏東特搜第二度前往花蓮光復災區支援，就帶著終於可以正式上場服勤的Chubby前往。

    屏縣特搜大隊大隊長陳世鴻表示，此次到光復災區在怪手開挖的同時，隊員們會挖壕溝，每個壕溝間距大約2米左右，因為2米左右就會有味道出來，每挖一個就會讓Chubby下去搜尋，這樣會比較精準有效率。

    領犬員張仡迪表示，Chubby的特質就是很執著，就算再累也願意去完成牠想完成的事情，活動力和敏捷度都很高，此次去花蓮是Chubby獲認證後可以出勤的第一場，幫忙在怪手開挖後下去確認，針對人類身體皮屑皮脂味道讓牠來確認，因為現場蠻多腐爛的樹根等氣味，和想要搜尋的人的味道不太一樣，狗狗可以幫忙分辨出來。

    Chubby此次在災區跑來跑去受到小擦傷，「往往一下去搜尋，不知不覺就過了30分鐘！」，張仡迪說，Chubby在現場一直很有活力，在搜索怪手挖過的洞穴時展現完成任務的堅持，期間看牠都沒有什麼疲倦感 ，只是很熱一直想喝水，過程中休息一下，又繼續去工作，未來會協助牠調整，以便能適時休息。

    Chubby超萌。（記者羅欣貞攝）

    Chubby超萌。（記者羅欣貞攝）

    張仡迪和Chubby。（記者羅欣貞攝）

    張仡迪和Chubby。（記者羅欣貞攝）

    張仡迪帶領Chubby已經4年。（記者羅欣貞攝）

    張仡迪帶領Chubby已經4年。（記者羅欣貞攝）

