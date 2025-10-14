長榮空服員之死餘波盪漾 黃瓊慧曝「服務處1天湧上百陳情」

長榮航空孫姓空服員9月間抱病執勤，事後緊急送醫，本月10日過世，桃園市議員黃瓊慧曝已收到逾百則來自空服、地勤、航勤、華廚、免稅店員陳情，反映超時工作等情形。圖中非當事空服員。（資料照，記者朱沛雄攝）

長榮航空孫姓空服員9月間抱病執行飛航勤務，降落桃園機場後緊急送醫住院，本月10日過世，桃園市政府勞動檢查處昨（13）日上午即前往長榮航空勞檢；桃園市議員黃瓊慧在臉書發文曝，昨天一整天服務處就收到上百則來自空服、地勤、航勤、華廚、免稅店員陳情，反映超時或加班工作等情形，她會逐一向勞動局反映，並提供協助。

黃瓊慧表示，孫姓空服員疑似過勞、抱病加班不幸逝世，她已提出包括請桃園市勞動局即刻啟動勞檢、檢討空服員出勤情形並檢視是否常態性過勞、要求長榮公開排班與員工健康管理制度並接受外界檢驗、呼籲勞動部主動介入，勞動局已初步完成勞檢，勞動部也將對長榮航空內部展開調查，而從勞動局調資料顯示，從2023年至今，長榮航空違反勞動基準法第32條第2項規定，有超時、長期罔顧基層權益情形，共計已有7次違反紀錄，合計裁罰295萬元。

請繼續往下閱讀...

黃瓊慧曝，昨天一整天她的服務處收到上百則來自空服、地勤、航勤、華廚、免稅店員陳情，大多都是反映超時工作、加班等情形，她能體會大家身心靈都快不堪負荷了，將逐一向勞動局反映並提供協助。

有陳情人指出，不只是航空公司，機場其他私人公司也有相同情形，像是免稅店商務中心，公司主管不顧基層員工的身體健康，一昧接單並辦強迫員工加班，早班提前到班、晚班延後下班；另有陳情人表示，另一家國籍航空華航的日本籍、越南籍、泰國籍空服員在機上執行與台灣空服員相同的工作內容，但在目的地停留期間所領的津貼卻只有台灣空服員的一半左右，特休假也比較少；也有長榮航空的陳情人指出，公司長期打壓及壓低成本真的讓員工疲憊不已，例如地勤學長去5天場站查核，公司只給員工3個晚上有房間，有幾天直接算在轉機跟飛機上，在航勤上班的員工則說，不要只有空服員出事才有人幫忙，他在航勤上班的這幾年，也有很多兄弟因身體不適倒下。

相關新聞請見：

長榮空姐猝逝今告別式 胞姐：座艙長發聲明後就已讀不回

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法