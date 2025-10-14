身障學員打掃板橋花市傳遭攤商打 社會局：若調查屬實最重罰15萬

新北市智障者家長協會承攬板橋花市清潔工作，傳出有身心障礙學員疑似遭攤商霸凌。（記者賴筱桐攝）

本報日前獨家披露，新北市智障者家長協會承攬板橋花市的環境清潔工作，旗下的身心障礙學員疑遭某徐姓女攤商霸凌，近日再傳出徐女推打2名男性學員；徐女否認打人，盼市府調查還她清白；社會局表示，全案調查中，若違規屬實，最重可開罰行為人15萬元罰鍰並公告姓名。

新北市智障者家長協會總幹事林秀英指控說，徐女已經不只一次辱罵、欺負身心障礙學員，日前1名女性身障學員才被打屁股而情緒失控大哭，她告誡徐女不能再犯，未料徐女屢勸不聽，仗著自己是板橋花市攤商自治會的理事，到處放話威脅。

林秀英表示，7日2名男性身障學員被徐女趕走，叫他們不要打掃特定區域，未料竟動手打耳光、推人，她事後得知已來不及蒐證。該協會與板橋區公所的契約到年底，學員已習慣花市的工作環境，如果因為特定攤商迫使協會退出，身障學員恐失去自給自足的謀生場域。

徐女回應，沒有這回事，根本不知道自己有打人，上週區公所發文，社會局、農業局也派員了解，花市有裝設監視器，如果她打人，監控一查就知道，她心疼這群身心障礙孩子都來不及，之前因為心急，不小心拍打另一名女學員的屁股，當下看見對方哭，她也不知所措，至於這次被指控打人，她感到莫名其妙，希望交由市府調查，還她清白。

社會局表示，10月8日接獲通報後，已由社工介入實地調查，了解事件經過，並向身心障礙者表達關懷慰問，目前請當事人陳述意見，若調查後確認攤商違反《身心障礙者權益保障法》相關規定，得依法對行為人裁處3萬元到15萬元罰鍰並公告姓名。

板橋區公所經建課長黃明德說，已收到協會書面反映此事，上週發文給徐女士，請她針對指控說明，將斟酌其回覆內容及協會的訴求，協助雙方釐清事實、妥善處理，確保身心障礙者工作權益，若雙方達成和解共識，公所願意擔任見證人。由於公所和新北智協屬於公益契約、議價制，不論雙方未來是否續約，都尊重協會意見。

新北市智障者家長協會承攬板橋花市環境清潔工作，1名身心障礙學員指控遭板橋花市某攤商打。（圖由林秀英提供）

