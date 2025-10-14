為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠島大白沙推出專業導潛 費用將提撥用於生態

    2025/10/14 10:19 記者劉人瑋／台東報導
    綠島大白沙推出導潛制度，費用將提撥用於救生、生態。（東管處提供）

    交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）昨日聯合臺東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會及中央研究院生物多樣性研究中心，在綠島大白沙海域共同舉辦《嶼海共存・綠島永續治理政策交流工作坊》，特別的是，未來將推出導潛制度，費用將提撥用於水上救生等活動

    綠島擁有壯麗海岸線與豐富海洋生態，每年吸引大量旅客，觀光熱潮卻也帶來環境壓力與資源競合挑戰。為在「生態保育」與「產業發展」之間取得平衡，東管處持續推動跨部門合作與在地參與的治理模式，積極導入永續旅遊理念。

    此次工作坊中，與會者達成兩大共識：一、推動高價值旅遊轉型——綠島觀光應擺脫低價競爭，轉向提供舒適、安全與個人化的多元體驗，以品質帶動價值。二、建立專業導潛制度——透過在地導覽員認證與專業訓練機制，提升從業人員專業性與環境責任，避免過度開發與惡性競爭。

    中央研究院研究員陳昭倫指出，未來應持續運作跨領域合作平台，以大白沙海域為示範場域，逐步試行「專業導潛制度」，讓綠島成為兼顧保育與產業發展的永續典範。

    亦有與會者針對水資源、垃圾處理及公共設施等基礎建設提出具體建議，認為「改善生活品質」與「保護自然生態」應並行推動。東管處林維玲處長表示，東管處的核心目標是在「發展與環境之間取得平衡」，觀光建設不僅要促進地方經濟，更要提升居民生活品質，綠島的未來，應由真正關心、熱愛並願意為這片土地付出的人共同決定。

    未來，東管處將持續推動大白沙海域「專業島潛制度」與導潛培訓計畫，協助在地業者建立自主管理能量，攜手打造兼具生態保育、安全管理與區域治理的示範區域，實踐綠島永續藍圖。

    此次活動突破傳統會議形式，安排水肺潛水、自由潛水、浮潛與立式划槳（SUP）等多元體驗，讓與會者從親身接觸中理解海域生態與空間利用的重要性。

    成功大學副教授李俊霖亦於會中分享了涵蓋海洋生態保育等議題的實證數據與政策建議，為未來的治理平台奠定學術基礎。作坊不僅是一場政策與行動的實驗，更凝聚了推動「專業導潛制度」與「高價值旅遊」的在地共識，為綠島永續治理揭開新篇章。

