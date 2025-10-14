高雄郵輪觀光數據停滯下滑 觀光局長：與海洋局一起努力

高雄旅運中心啟用後，郵輪觀光數據卻停滯下滑。（記者王榮祥攝）

高市議員鍾易仲今點名郵輪觀光相關數據逐年停滯下滑，詢問觀光局有無辦法？觀光局長高閔琳答詢會與海洋局一起努力，觀光局本身也會與旅行社商議、並持續強化岸上景點行銷。

鍾易仲彙整近幾年高雄郵輪相關數據，2019年120艘次9萬餘人次、2023年旅運中心啟用時多達133艘次與18.6萬人次，但2024年原預估115艘次17萬人次，結果只有59艘次9.08萬人次，今年2025同樣預估115艘次與17萬人次，上半年結束後僅36艘次5.6萬人次，全年預估約10萬人次。

請繼續往下閱讀...

他指出，持續有注意到觀光局的努力，包括摺頁等相關旅程行銷宣導，但實際情況卻是郵輪相關數據停滯、甚至下滑，相較於沒有旅運中心的基隆港、郵輪觀光相關數據持續攀升，高雄郵輪的問題在哪裡？有無辦法拉起？

鍾易仲分析郵輪經濟起不來，可能與高雄沒母港策略、航次不穩，岸上行程過於單調缺乏亮點，以及產業鏈不足，缺乏免稅購物或娛樂設施。

高閔琳答詢說明，港務旅運中心是中央斥資建立的郵輪停靠點，權管分工由交通部航管局與港務公司主導，市府由海洋局對接，觀光局部分負責岸上觀光。

她進一步提及，跟旅行社、郵輪商都有接觸與積極洽商，目前也有固定合作的郵輪商，包括歌詩達、名勝 、麗星等，郵輪商也跟很多旅行社合作，停靠不同城市與港口時會搭配地方，遊客上岸後會由遊覽車搭載出出遊，少部分則喜歡自由行。

高閔琳強調，後續會跟海洋局一起努力，持續強化岸上觀光配套與行銷。

高市議員鍾易仲質疑郵輪相關數據為何停滯下滑。（記者王榮祥翻攝）

高市觀光局長高閔琳指出，會與海洋局一起努力強化郵輪觀光效益。（記者王榮祥翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法