泰山公有市場 10/20起整修2個月暫停營業

新北市泰山公有市場將自10月20日至12月19日閉門停業整修兩個月，期間並未設有臨時市場因應，攤商乾脆休息兩個月家庭旅遊，新北市市場處表示，整修主要是更換市場內空調機組，待整修完畢後，將舉辦促銷活動，歡迎民眾再到更優質的消費環境購物。

新北市泰山區原本只有戶外的傳統市場，市政府於2004年興建啟用泰山公有市場大樓，提供民眾更多的消費選擇，泰山公有市場規畫為綜合市場，除了一般的果菜、生鮮魚肉外，內有一般的冷熱餐飲及生活百貨攤商，提供在地社區民眾一站購足的便利性。

市場處表示，市場內的空調設施用已久，天氣炎熱時，攤商和民眾抱怨冷氣不足，因此這次整修工程主要是針對全場的空調設備與機電設施進行更新，包括進出市場的空調門維修更換，提供民眾購物更舒適的空間。

市場處表示，整修時間於10月20日至12月19日共兩個月，整修期間公有市場內216個攤位將暫停營業，也不會另覓地點設立臨時攤區，部分攤商也想利用這次整修機會好好休息，或組團出國旅遊。

待12月中重新開幕時，市場處會結合市場自治會舉辦促銷活動，邀請舊雨新知一起來消費，泰山公有市場整修期間，民眾仍然可以前往鄰近的福泰街傳統市場或是大型超市買菜購物。

新北泰山公有市將自10月20日起暫停營業兩個月整修內部。（記者翁聿煌攝）

