日本老闆來台掃貨台灣砂糖引話題 善化糖廠：特砂糖度高、二砂有風味

日本蘋果糖老闆池田喬俊來台掃貨台灣砂糖驚動緝毒犬，也引發熱議，昨天他再發文開心表示接到台糖公司聯繫。台南善化糖廠目前是全台唯二仍持續運作的糖廠，每年冬天開工榨糖，生產本土二砂等產品，與池田喬俊掃貨的台糖特砂同樣獲得國內食品大廠喜愛，特砂糖度較高、二砂有風味。

台灣砂糖近期引發話題，池田喬俊此次掃貨台糖特砂，國內也有不少民眾喜愛使用本土二砂，台糖善化糖廠副廠長黃吉賢表示，特砂由小港廠生產，善糖及虎尾糖廠主要均生產二砂，二者含蜜量不同，但各有特色，特砂的糖度99.8以上，主要為甜；二砂的糖度98.3以上，多了糖蜜的風味。

本土二砂原料為甘蔗，善化糖廠於每年12月到隔年3月，都會開工榨糖，製糖期間空氣中瀰漫甜甜糖香。

黃吉賢說，食品或飲品使用二砂，除了糖蜜的風味外，色度也會變得較深，煮紅豆湯、綠豆湯、紅茶時適合使用；但若要求甜度但不希望食品顏色變深時，可以選用特砂，例如綠茶。

