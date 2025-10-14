為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本老闆來台掃貨台灣砂糖引話題 善化糖廠：特砂糖度高、二砂有風味

    2025/10/14 10:00 記者劉婉君／台南報導
    善化糖廠每年12月至3月開工製糖。（資料照，記者劉婉君攝）

    善化糖廠每年12月至3月開工製糖。（資料照，記者劉婉君攝）

    日本蘋果糖老闆池田喬俊來台掃貨台灣砂糖驚動緝毒犬，也引發熱議，昨天他再發文開心表示接到台糖公司聯繫。台南善化糖廠目前是全台唯二仍持續運作的糖廠，每年冬天開工榨糖，生產本土二砂等產品，與池田喬俊掃貨的台糖特砂同樣獲得國內食品大廠喜愛，特砂糖度較高、二砂有風味。

    台灣砂糖近期引發話題，池田喬俊此次掃貨台糖特砂，國內也有不少民眾喜愛使用本土二砂，台糖善化糖廠副廠長黃吉賢表示，特砂由小港廠生產，善糖及虎尾糖廠主要均生產二砂，二者含蜜量不同，但各有特色，特砂的糖度99.8以上，主要為甜；二砂的糖度98.3以上，多了糖蜜的風味。

    本土二砂原料為甘蔗，善化糖廠於每年12月到隔年3月，都會開工榨糖，製糖期間空氣中瀰漫甜甜糖香。

    黃吉賢說，食品或飲品使用二砂，除了糖蜜的風味外，色度也會變得較深，煮紅豆湯、綠豆湯、紅茶時適合使用；但若要求甜度但不希望食品顏色變深時，可以選用特砂，例如綠茶。

    日本蘋果糖老闆來台掃貨的特砂糖度高，善糖生產的本土二砂則多了糖蜜的風味。（記者劉婉君攝）

    日本蘋果糖老闆來台掃貨的特砂糖度高，善糖生產的本土二砂則多了糖蜜的風味。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播