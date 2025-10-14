為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    一張圖看風神颱風可能路徑！氣象粉專：下週日冷空氣南下

    2025/10/14 10:09 即時新聞／綜合報導
    未來幾天，96W會逐漸發展，並有成為颱風之機率，雖然環流本體不一定會直接影響台灣，但下週日（19日）起隨冷空氣南下，加上颱風接近台灣東南方海域，周日前後就要密切關注了。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    未來幾天，96W會逐漸發展，並有成為颱風之機率，雖然環流本體不一定會直接影響台灣，但下週日（19日）起隨冷空氣南下，加上颱風接近台灣東南方海域，周日前後就要密切關注了。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

    受太平洋高壓影響，今天迎風面東半部地區較容易有雲系發展或移入影響，有局部短暫陣雨機會。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，未來幾天，96W會逐漸發展，並有成為颱風之機率，雖然環流本體不一定會直接影響台灣，但週日（19日）起隨冷空氣南下，加上颱風接近台灣東南方海域，週日前後就要密切關注了。

    氣象粉專「觀氣象看天氣」昨發文提及，12日位於關島附近的熱帶擾動被美軍編號為96W，而日本氣象廳也在13日清晨判定他為熱帶低壓（準風神），目前在其的東北側有一個冷心低壓存在，短期內它們兩個會有所互動，並牽引96W稍微往北移動，但也由於在冷心低壓周圍，風切較大、且有下沉氣流，短期內不太容易有明顯發展，但中後期冷心低壓會往北方移動，移入副高之間並逐漸消散，96W就重回副高導引氣流指引。

    而根據目前模式預測，在週五之後路徑變數極大，GFS認為路徑偏北、且其環流會與東北季風產生明顯共伴效應，導致整個北部、東部降下明顯雨勢；而EC-AIFS、FNV3等AI模式，路徑則較為偏南、甚至不排除登陸菲律賓，此時。雖還是有共伴效應發生機會，但相對於GFS預報弱了不少。

    未來幾天，96W會逐漸發展，並有成為颱風之機率，雖然環流本體不一定會直接影響台灣，但下週日（19日）起，隨冷空氣南下，加上颱風接近台灣東南方海域，周日前後就要密切關注了。

