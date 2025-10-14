為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    預報路徑曝！ 氣象專家：「風神」颱風成形機率超過7成

    2025/10/14 09:27 即時新聞／綜合報導
    林得恩指出，熱帶擾動96W成為今年第24號颱風風神的機率，高達7成以上。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    今天（14日）台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。氣象專家表示，目前位於關島南方海域的熱帶擾動96W成為今年第24號颱風「風神」的機率，高達7成以上。

    台灣大學大氣科學博士林得恩今天上午在臉書「林老師氣象站」貼文中指出，目前位於關島南方海域的熱帶擾動96W，由於即將經過一個高海溫環境，加上垂直風切又弱的海域，未來持續發展與強度增強，是可以被期待的。

    林得恩說，至於風神颱風運動路徑預測，各國模式預報仍處於嚴重分歧的階段。美國NCEP模式認為走巴士海峽，且非常靠近臺灣；歐洲EC-AIFS模式認為侵襲菲律賓北部陸地機會最大；歐洲ECMWF模式則折衷走巴士海峽，朝南海前進。

    林得恩強調，不管如何，未來幾天副熱帶高壓強弱及西伸、東退程度，愈趨明朗，仍然是模式預報收斂的關鍵。當風神靠近巴士海峽時，會與環境東北風產生共伴效應的額外降雨，也要特別留意。

