    首頁 > 生活

    長榮空姐猝逝今告別式 胞姐：座艙長發聲明後就已讀不回

    2025/10/14 09:12 記者許國楨／台中報導
    猝逝孫姓空服員今舉行告別式。（民眾提供）

    猝逝孫姓空服員今舉行告別式。（民眾提供）

    長榮航空34歲孫姓空服員日前執勤米蘭返台班機途中身體不適，返國僅16天便不幸猝逝，今（14日）上午舉行告別式，同事含淚獻花、獻卡片，場面溫馨又悲傷，孫女胞姊全程神情哀戚，但談及外界爭議時情緒激動，怒轟當班座艙長「非常虛偽」，直言「很多空服員都不會認同他發的那份聲明」。

    孫女返台後身體不適，16天後病逝，引起外界對長榮空服員工時與健康管理制度的質疑，有自稱同班乘客的網友指出，孫女多次反映身體不適卻仍被要求送餐，座艙長未通報醫療支援系統（Medlink），甚至在落地後婉拒協助叫救護車，理由是「需自費」，引起社會撻伐。

    胞姊受訪時透露，座艙長昨發出七點聲明後「就已讀不回」，怒批內容充滿公關語氣，「虛偽、漏洞百出，很多空服員都不會認同」。她說，公司高層與公關應該檢討，制度與職場文化「非常不健康」，但家屬不會對長榮公司提告，但希望藉此事件喚起社會重視航空業勞動環境與健康保障問題。

    今天上午孫女遺體送入火化室，眾人默哀送別，部分同事忍不住落淚、互相擁抱安慰，現場擺滿同事手作卡片與花束，寄託對摯友的最後思念。

    同事不捨淚送最後一程。（民眾提供）

    同事不捨淚送最後一程。（民眾提供）

    同事不捨淚送最後一程。（民眾提供）

    同事不捨淚送最後一程。（民眾提供）

