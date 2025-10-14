新北泰板輕軌5度送審 江怡臻籲讓社後同享軌道運輸、黃淑君促檢討設站位置

新北市議員江怡臻喊話，讓板橋社後、浮洲地區一樣享有軌道運輸。（取自「江怡臻」臉書）

新北市泰板輕軌在可行性研究階段已被交通部要求修正4次，市府今將第5次送中央審查，受地方民代關注，新北市議員江怡臻向交通部喊話，讓板橋社後地區跟浮洲地區同樣享有軌道運輸，才是新北市民之福；議員黃淑君則認為，新北市捷運局應再檢討設站位置、接駁數量等問題後，再送中央討論。

江怡臻於個人臉書粉專PO文指出，泰板輕軌，是土城的第5條捷運，串聯中和、板橋、土城、新莊、泰山，能補足整個新北西南區的運輸網絡。但遺憾的是，這條輕軌的可行性計畫，被中央退了2年！地方早就整備完成，今要再次送件，真心希望中央能放行。

江怡臻向交通部喊話，不只要把錢準備好，如果板橋社後地區的軌道計畫若可行，是不是來跟新北市捷運工程局充分溝通，讓社後地區也跟浮洲地區一樣，同樣享有軌道運輸。

江怡臻也說，泰板輕軌不僅對板橋浮洲，也預留延伸板橋社後的空間，交通建設應是人民的權利，不是政治籌碼，希望中央別再讓地方建設，被政治卡死。期盼泰板輕軌和土城樹林線能早日動起來，也讓新莊線輔大站、台鐵浮洲站、亞東醫院站、中和莒光站4個轉運站成為新北交通關鍵節點。

黃淑君則認為，泰板輕軌設站的位置，尤其是與其他軌道共街之處距離較遠，恐降低人民搭乘意願。第二，輕軌屬於輕運量接駁，接駁數量及交通時間也是考量重點，盼新北市捷運局謹慎評估檢討，儘速提出檢討方案送中央討論。

新北市泰板輕軌路線規劃。（取自「黃淑君 板橋」臉書）

