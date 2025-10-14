為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    走向國際！嘉義番路農會「茶燒米菓」登上華航商務艙

    2025/10/14 08:56 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳拿著進到華航商務艙的茶燒米菓。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳拿著進到華航商務艙的茶燒米菓。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府行銷「嘉義優鮮」品牌再度走向國際，藉由縣府的媒合，番路鄉農會生產的蜜香紅茶口味茶燒米菓，已經成為中華航空商務艙提供給旅客的點心。獲得華航青睞的原因，除了這款米菓散發阿里山紅茶特有的恬淡蜜香，讓人回味無窮外，而且口感一級棒，包裝與大小也符合華航需求，成功走向國際。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，蜜香紅茶口味茶燒米菓是選用阿里山茶區產銷履歷的蜜香紅茶及台灣的優質米為原料，採烘焙非油炸方式，入口就可以感受到茶香四溢，研發上市1年多，廣受消費者的喜愛，是番路農會系列產品炙手可熱的品項之一。

    趙幸芳說，茶燒米菓蜜香紅茶口味9月22日已經進到華航的商務艙，另外在新東陽國道服務區也是熱銷商品，茶燒米菓除了蜜香口味，還有青心烏龍口味。

    縣府農業處長許彰敏強調，嘉義縣政府創立「嘉義優鮮」品牌，為全國消費者遴選出嘉義縣優質、新鮮、安全的農特產品，並持續推動品牌經營，協助在地小農和業者擴展行銷管道，媒合國內外通路及參與大型展覽，目前已經拓點到日本、香港、星馬，從美國也可以線上訂購。

    嘉義縣番路鄉農會出品的茶燒米菓被選為華航商務艙點心。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會出品的茶燒米菓被選為華航商務艙點心。（記者蔡宗勳攝）

