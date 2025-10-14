上班族怒吼！全家APP當掉 早上換不了咖啡

全家便利商店APP的「隨買跨店取」功能當掉，不少上班族無法領咖啡。（全家提供）

許多上班族早上都習慣喝杯咖啡，不過，全家便利商店APP的「隨買跨店取」功能今（14日）早當掉，不少民眾到了店內才發現換不了存在裡面的咖啡，紛紛到全家臉書留言怒吼。

從全家FamilyMart臉書粉絲專頁可以看到，網友們留言指稱「跨店隨取APP又故障，已經不是第一次了」、「APP什麼時候會修好啦」；還有消費者抱怨自己在收銀台旁罰站了10分鐘，一直以為是他手機出問題，「這APP系統也太爛了吧」。

有網友指出，全家先前推出了一次好幾十杯的方案，結果現在1杯都換不了，簡直就是跟資金被凍結的富翁一樣；1名顧客在換不了咖啡後，只能以全價購買，並且留言詢問之後不能退貨再補刷APP。

全家對此尚未公告，讓網友相當不滿，直指APP當掉應該要對外說明才對，不然許多消費者都白跑一趟或被迫原價買咖啡。若實際到全家APP操作，可以看到「隨買跨店取」完全進不去，只會彈出「查詢失敗！請重新操作」的訊息。

全家APP的「隨買跨店取」完全進不去，只會彈出「查詢失敗！請重新操作」的訊息。（圖由網友提供）

