全運會開幕表演精彩李多慧、王彩樺接力 聖火進場有神祕佳賓

114全運會在雲林聖火傳遞13日回到雲林，交給西螺國中羽球隊選手，展開全縣20鄉鎮市傳遞。（記者黃淑莉攝）

114全國運動會在雲林距離10月18日開幕倒數5天，聖火完成全國傳遞，昨（13）日展開全縣20鄉鎮傳遞，預計18日下午5點抵達會場雲林縣立田徑場，並將邀請台灣之光—陳樹菊當佳賓持聖火進場傳遞給點燃聖火的老中青選手代表。此外開幕典禮表演除有縣內社團，還有藝人王彩樺、啦啦隊女神李多慧。

今年全運會聖火昨天回到雲林縣展開20鄉鎮市傳遞，第一天在西螺、二崙、崙背及林內，今天（14日）第2天遶行麥寮、台西、四湖、土庫，第3天（15日）口湖、水林、北港、元長，第4天（16日）東勢、褒忠，第5天（17日）大埤、古坑、莿桐，第6天（18日）斗六、斗南及虎尾。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，聖火預計在18日下午5點抵達雲林縣立田徑場，7點半聖火進場時會由陳樹菊手持聖火，傳遞給點燃聖火的老中青選手代表後，由司令台左右跑向聖火台點燃，接著煙火施放。

縣府表示，開幕典禮下午6點半開始，4點到5點半開放觀禮民眾進場，5點20分到6點半前有精彩序幕表演，包括西螺七崁武術基金會、國術委員會數百人生活武術、夜光龍、街舞、火舞、馬戲團及千人土風舞等表演，還有啦啦隊女神李多慧及藝人王彩樺、日韓舞團TSUBAKILL的精彩演出。

雲林縣長張麗善表示，全運會籌備會6部、33組都已做好準備，縣府也把本週定為「環保週」，做好各鄉鎮大掃除，讓來參賽選手、教練及觀賽民眾，對雲林留下好印象。

全運會在雲林10月18日開幕，當天將邀請台灣之光陳樹菊持聖火傳遞給點燃聖火的老中青選手代表。圖為2023年底陳樹菊受邀回雲林參加縣長張麗善就職週年活動。（資料照，記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法