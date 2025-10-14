台灣罕見候鳥「極北柳鶯」迫降街頭 新北動保處救援助返天空

主要產於西伯利亞針葉林，牠們平時以昆蟲為食，扮演「森林除蟲隊」的角色。（動保處提供）

來自雪國的飛行旅者「極北柳鶯」意外現身新北林口！這隻來自西伯利亞的罕見過境候鳥，日前疑因長途遷徙體力耗盡，在林口街頭迫降，幸經民眾通報與新北市動物保護防疫處即時救援，經獸醫師細心照護與補充體力後，狀況明顯好轉，近日已順利重返天空。動保處長楊淑方提醒，秋冬為候鳥南遷季節，若發現受困鳥類應保持距離並通報專線，讓遠道而來的嬌客能平安完成漫長旅程。

楊淑方指出，經比對鳥類圖鑑，確認該鳥為台灣罕見過境候鳥「極北柳鶯」，又名「柳串兒」，常在柳樹枝間竄動而得名。牠繁殖於西伯利亞針葉林，是地球上遷徙距離最長的食蟲鳥之一，體長僅11至12公分，每年秋季可自斯堪地那維亞、俄羅斯或阿拉斯加南飛至中國、台灣、菲律賓甚至印尼，單程遷徙距離長達8000至1萬公里。羽色樸素卻有明顯白色眉斑，鳴聲清脆嘹亮，平日以昆蟲為食，是森林生態的除蟲高手。此次出現在林口的個體，研判因長途遷徙能量耗盡而暫時迫降，所幸獲及時救援得以恢復體力。

鳥類攝影愛好者王巧瑩指出，柳鶯科種類繁多、外型相似，辨識不易，學者多以鳴聲判別。在台灣觀察到的極北柳鶯，多僅發出聯絡或警戒「call聲」，而求偶鳴唱的「song聲」僅在北方繁殖地可聽見。由於台灣並非牠主要越冬地，偶爾現蹤即會引起鳥迷熱烈關注。

楊淑方提醒，秋冬是候鳥南遷季節，民眾若發現疑似受傷或受困的鳥類，應保持距離避免驚嚇，可拍照記錄後撥打1959動保專線或（02）2959-6353，由專業人員協助處理。切勿自行捕捉或限制行動，以免造成二度傷害。台灣雖非所有鳥類的越冬地，卻是重要的中繼站，唯有共同守護自然環境，才能讓遠道而來的嬌客安全完成跨洲遷徙旅程。

極北柳鶯又名柳串兒喜歡在柳樹上竄跳。（動保處提供）

體長僅10公分，羽色樸素卻有明顯黃白色眉斑，欖綠色過眼線。（動保處提供）

