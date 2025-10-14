為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東市重陽敬老禮金今發放 逾65歲都能領

    2025/10/14 08:28 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市敬老禮金都匯入了（記者葉永騫翻攝）

    屏東市重陽敬老禮金今天都匯到長者的帳戶內了，只要年滿65歲就能領到了，要領現金的可以到各里辦公處領取，屏東市公所表示，今年比照去年，65歲以上每人500元，70歲1000元，百歲人瑞6000元，領取屏市的敬老禮金者仍可領屏東縣的敬老禮金。

    屏東市的重陽敬老禮金13日開始發放，今天全數匯到長者的帳戶內了，只要年滿65歲以上設籍在屏東市的長者都能領取，如果沒有設立帳戶者可以攜帶身分證及印章到各里聯合辦公處領取，逾期未領者可在10月29日到11月5日到市公所社會課補領，也可以由三等親的家屬代領，但得持雙方身分證及親屬關係證明文件及印章。

    屏東市公所表示，屏東縣重陽敬老禮金因為財政及施政的考量，規定要年滿90歲以上才有發放，年滿90歲至99歲長者，每人發放2000元，年滿100歲以上人瑞，發放10000元，90歲以下不發放，而各鄉鎮市則是視財政情況自行決定發放與否，屏東市長周佳琪在去年盤點屏東市財政情況後，決定65歲以上就能領到敬老禮金，雖然金額不多，但代表一點心意。

