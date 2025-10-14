藝術落地 美感生根 台南校園轉角遇見創意

東陽國小學生參與校園美化。（圖由南市教育局提供）

藝術不只在畫布上，也在校園的一隅綻放。南市推動「美感深耕計畫」，今年有5所學校參與，結合學校特色與在地文化改造校園角落，化身兼具教育與藝術氛圍的創意空間，讓學生從日常環境中培養美感與創造力。

學甲區東陽國小以「We 『Art』 Dong Yang」為主題，將校園階梯、運動場牆面及校舍轉角處進行美化設計，學生透過繪畫、陶藝、紙漿雕塑等媒材，將課堂學習的創作實際裝點在校園之中，並結合在地蜈蚣陣文化的陶藝創作，展現地方文化的驕傲。

和順國中將環保永續理念融入美感教育，運用廢棄課桌椅木材、老舊窗框與樹木枝幹，創造花架、座椅與藝術裝飾，賦予資源新生命。

安平國中則以「鼓舞獅樂 校運昌隆」為亮點，打造校園戶外舞台為多功能藝文空間，學生在充滿美感的環境中，進行社團表演與藝術展演。

新興國中以「光美轉角・共融畫室」為核心，透過忠孝樓教室改造，讓普通班與特教班學生共同設計與施作，營造融合共學的美感空間。

安順國小則結合藝美課程，將勤儉樓舊有自然教室改造成「藝美教室」，從洗手槽改造、牆面粉刷到馬賽克拼貼，讓學習空間充滿藝術氛圍，並結合校本課程「安順囡仔玩（僧）台江」，學生運用藍晒技法結合在地文化，將學習成果化為掛旗與掛畫裝飾在教室內。

教育局長鄭新輝表示，持續輔導學校推動藝術深耕校園計畫，鼓勵更多學校結合在地特色文化、校本課程、學生創意發想等推動藝術深耕，讓學生不僅能學習創作，更在教室角落、走廊轉角，都能看見生活中的藝術與美感。

東陽國小將校園階梯等角落進行美化設計。（圖由南市教育局提供）

安順國小結合校本課程將學習成果化為掛旗與掛畫裝飾在教室內。（圖由南市教育局提供）

