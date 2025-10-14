為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藝術落地 美感生根 台南校園轉角遇見創意

    2025/10/14 08:23 記者洪瑞琴／台南報導
    東陽國小學生參與校園美化。（圖由南市教育局提供）

    東陽國小學生參與校園美化。（圖由南市教育局提供）

    藝術不只在畫布上，也在校園的一隅綻放。南市推動「美感深耕計畫」，今年有5所學校參與，結合學校特色與在地文化改造校園角落，化身兼具教育與藝術氛圍的創意空間，讓學生從日常環境中培養美感與創造力。

    學甲區東陽國小以「We 『Art』 Dong Yang」為主題，將校園階梯、運動場牆面及校舍轉角處進行美化設計，學生透過繪畫、陶藝、紙漿雕塑等媒材，將課堂學習的創作實際裝點在校園之中，並結合在地蜈蚣陣文化的陶藝創作，展現地方文化的驕傲。

    和順國中將環保永續理念融入美感教育，運用廢棄課桌椅木材、老舊窗框與樹木枝幹，創造花架、座椅與藝術裝飾，賦予資源新生命。

    安平國中則以「鼓舞獅樂 校運昌隆」為亮點，打造校園戶外舞台為多功能藝文空間，學生在充滿美感的環境中，進行社團表演與藝術展演。

    新興國中以「光美轉角・共融畫室」為核心，透過忠孝樓教室改造，讓普通班與特教班學生共同設計與施作，營造融合共學的美感空間。

    安順國小則結合藝美課程，將勤儉樓舊有自然教室改造成「藝美教室」，從洗手槽改造、牆面粉刷到馬賽克拼貼，讓學習空間充滿藝術氛圍，並結合校本課程「安順囡仔玩（僧）台江」，學生運用藍晒技法結合在地文化，將學習成果化為掛旗與掛畫裝飾在教室內。

    教育局長鄭新輝表示，持續輔導學校推動藝術深耕校園計畫，鼓勵更多學校結合在地特色文化、校本課程、學生創意發想等推動藝術深耕，讓學生不僅能學習創作，更在教室角落、走廊轉角，都能看見生活中的藝術與美感。

    東陽國小將校園階梯等角落進行美化設計。（圖由南市教育局提供）

    東陽國小將校園階梯等角落進行美化設計。（圖由南市教育局提供）

    安順國小結合校本課程將學習成果化為掛旗與掛畫裝飾在教室內。（圖由南市教育局提供）

    安順國小結合校本課程將學習成果化為掛旗與掛畫裝飾在教室內。（圖由南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播