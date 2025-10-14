嘉縣新埤國小「老幼共融」焢土窯 用長輩生命故事走讀家鄉

新埤國小學生與長輩一起焢窯。（新埤國小提供）

嘉義縣太保市新埤國小推動老幼共融、祖孫跨世代共學，昨與戴德森醫療財團法人太保日照中心舉辦「老幼共融暨走讀嘉鄉：祖孫傳承焢窯趣」服務學習，「採訪組」學生用台語深度訪談7位長者，紀錄的生命故事，將製作成「手繪生命故事小書」繪本 ，附上感謝小卡，預計2週內完成編輯裝訂 ，將在年底校慶「新埤之星」年度成果展中展出 ，並贈送給長者與日照中心，讓長者的智慧成為校本教材與珍貴的「傳家寶」。

昨日照中心及社區長輩共30人與新埤國小六年級學生23人跨世代共學，將傳統農家焢窯文化與生命教育結合，嘉義基督教醫院副院長劉中賢說，活動讓長輩感到被尊重與關懷，重新找回活力與成就感，更使孩子的學習從書本走向生活，深耕在地。

4名「碗泡茶組」學生由茶席老師指導奉上香草茶，學生和長輩享用控窯美食，一起剝柚子、戴柚子帽及進行「中秋俚語大家說」活動，在歡笑聲中拉近世代距離。

採訪過程中，學生帶著「誠心敬意」與「慢速等待」的態度，專注傾聽長輩的心路歷程，如「針線裡的記憶」紀錄「裁縫阿嬤」用身體記憶與母愛，縫補與腦傷兒子（張信義）的生活；「土地的女人」訪談農會代表，了解她將青春奉獻給土地的二、三十年歲月；「跌倒以後，站起來」紀錄社區人士翁崑德從街頭流浪到日照中心重新找到秩序與價值的過程。

學生進行訪談，並以「影像捕捉者」的角色特寫長輩身上如粗繭、曬痕等物件與痕跡 ，讓故事充滿溫度；學生龔綵媞採訪前做足功課，展現口條清晰禮貌周到的採訪稿，還苦練台語和阿公阿嬤互動；江綺芸負責攝影，讓阿公阿嬤面對攝影機時都侃侃而談。

新埤國小校長陳怡君說，活動傳承生命價值與社區連結，讓孩子在焢窯的過程中，學習傳統農村的焢土窯「熱傳導」科學智慧與和土地共生共榮的草木灰養地智慧，培養對家鄉的愛與感恩之心。

新埤國小推動祖孫跨世代共學。（新埤國小提供）

學生與長輩一起享用柚子和焢窯美食。（新埤國小提供）

