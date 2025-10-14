后里區公所89年古蹟下雨漏水 中市府：三規劃案擇一興建

后里區公所具有89年歷史。（記者張軒哲攝）

台中市后里區公所為日治時期「內埔庄役場」，是已具有89年歷史的古蹟，相較於台中市其他區公所早已陸續改建行政大樓，后里區公所建物陳舊、空間狹窄，辦公跟洽公環境不佳，近年地方盼能興建聯合行政中心。台中市民政局指出，后里聯合行政中心目前會有三種規劃方案，預計於今年底完成，屆時將依規劃成果積極爭取後續興建經費。

后里區長賴同一表示，后里區公所下雨室內還會漏水，公所人員辦公空間壅擠，許多檔案資料四處找空間堆放，是台中市目前辦公環境最差的區公所。

后豐地區市議員陳本添指出，目前規劃三種方式，第一、衛生所及前鄉民代表會現址重建，第二、衛生所、分駐所、戶政一起重建，第三、衛生所後面再另購土地一起重建。多數民眾希望公所與衛生所、戶政事務所、分駐所一起重建。市議員邱愛珊指出，后里區公所在2021年已完成「后里聯合行政中心先期規劃報告」，規劃期程約5年、總經費約8億9830萬元，但至今市府仍未核定經費。

台中市府民政局長吳世瑋說，民政局今年已補助后里區公所200萬元辦理「后里聯合行政中心先期規劃」，目前正由區公所規劃中。規劃內容將后里區公所（含調解會）、戶政事務所、衛生所、后里分駐所、交通小隊及公共托育家園等「五機關一公托」納入評估範圍，並以后里區公所旁的「機五用地」作為興建基地進行可行性評估，先期規劃預計於今年底完成，屆時將依規劃成果積極爭取後續興建經費。

前后里鄉民代表會現址，是規劃興建后里區行政大樓的選項之一。（記者張軒哲攝）

