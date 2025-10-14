週六前白天炎熱山區偶雨 吳德榮：下週天氣劇變需留意

吳德榮稱，最新歐洲模式模擬圖（左）顯示熱帶系統路徑通過巴士海峽，台灣將受環流及與東北季風共伴效應的威脅；最新美國系集模式模擬（右）則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑分散兩側，反映預測路徑的不確定性。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署表示，今天（14日）台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天至週六（18日）白天炎熱、山區偶雨；下週開始，首波東北季風、熱帶系統逼近影響下，天氣劇變需多加留意。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（13日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週六各地大多晴朗，白天炎熱；午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮稱，最新（13日20時）各國模式模擬顯示，首波帶有冷空氣的東北季風，大致週六晚間起開始南下，迎風轉雨、氣溫漸降；下週日（19日）、週一（20日）各地氣溫降並轉有雨，北、東明顯降雨，有「大量降雨」威脅；天氣劇烈的程度得視熱帶系統的動向、及其「秋颱效應」而定。

吳德榮說，台灣東南方海面的熱帶系統週末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。最新歐洲模式19日20時模擬圖已調整，其路徑通過巴士海峽，台灣將受到環流以及與東北季風共伴（秋颱）效應威脅。

吳德榮分析，最新（13日20時）美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，熱帶系統平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在兩側，反映預測路徑的不確定性。由於各國模式模擬皆持續調整中，應繼續密切觀察。

