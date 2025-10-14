抖音或小紅書無孔不入 人本教育基金會倡議「抗網保孩」

面對小紅書或抖音無孔不入，人本教育基金會提出「抗網保孩」行動。（記者林曉雲翻攝自人本官網）

面對小紅書或抖音無孔不入，且為了避免孩子變成AI的工具，人本教育基金會倡議「抗網保孩」，致力於在孩子的心智上發展出「抗體」，足以抵抗網路、社群、AI帶來的傷害，人本執行長馮喬蘭表示，不能期待抖音或小紅書等自己改變，「抗網保孩」是公衛議題，需要全社會的共同參與，需要全民的投入。

馮喬蘭指出，AI及網路世代的來臨，教育與人類文明，面臨諸多挑戰，部分志士提出，要運用AI技術輔佐教育，或許是不可逆之勢，然而，要如何知道是被AI技術左右或控制了發展的方向，還是落實以人為本的教育，人本思之再三提出「教育轉型正義，全民抗網保孩」作為各項工作的論述與運作核心。

請繼續往下閱讀...

馮喬蘭強調，人本認為，AI時代的來臨，特別需要落實「以人為本」的教育，然而需要拋下教育舊包袱，才能成就人本新教育，邁向未來，必須處理過往的包袱，以及這些包袱存留至今的殘害，人本處理校園申訴案如師大女足案、豐原高中案等，是最鮮明的情境，在未轉型的環境中，民主制度難以深根運作，教學改革也同樣被拖累，這些都是人本要致力的工作，需要社會的支持。

馮喬蘭說明，每一年人本要靠募款餐會補足運作經費，約需1500萬元，今年募款分三地舉辦，分別在台北、台中、高雄，年度募款餐會「聚賢會」今年主題是「教育轉型正義，全民抗網保孩」，教育要面對的根本問題，以及要付諸的具體行動。

首場將在10月19日舉辦台北場，前副總統陳建仁、立法院教文委員會委員及關注運動發展、與人本共同推動「要運動不要傷害」的石明謹等將出席支持，台北場主持人是立委陳培瑜，她之前也是人本教育基金會父母班的講師。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法