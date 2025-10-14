中市全面取消機車二段式左轉？ 交通局︰因地制宜

台中市交通局已在全市38處取消強制機車二段式左轉。（市府提供）

機車族積極爭取取消機車二段式左轉，台中市交通局表示，截止今年8月，台中市已取消了38處強制規定，根據取消一年25處路口分析，有58％路口取消後，機車涉入事故事件有增加，但42％路口持平或者下降，交通局認為，「全面開放」或者「嚴格禁止」皆非最佳解方，未來將採取「個案」來管理。

機車權益團體希望政府能夠取消機車兩段式左轉的規定，爭取機車跟一般車輛的平權，也透過市議員跟各縣市政府溝通，不過，市議員認為應該開放，但也有市議員認為不宜開放，因為台中市機車事故相當多，若開放可能交通事故會再增加。

中市交通局表示，當初立法初衷就是避免機車騎士跟直行車發生事故，但現在時空環境改變，應該可重新評估，因此中市交通局先取消了多處機車二段式左轉。

葉昭甫表示，先針對單向二車道的路段開放機車左轉，到今年8月已取消了38處，但為了解取消後，機車涉入的交通事故是否有增減，因此針對開放一年以上25處路口進行分析。

葉昭甫表示，有58％路口取消後，機車涉入事故事件有呈現上升的趨勢，但42％路口持平或者下降，因此取消兩段式左轉跟路口大小、交通流量及號誌設計等有關，故「全面開放」或「嚴格禁止」皆非最佳解方，必須有配套。

葉昭甫強調，基於機車族的安全，不可能全面開放，像台灣大道路口就不適合，會採取「因地制宜」「多元配套」的個案來評估是否開放。

