超扯！23天後才調查撤離人數 光復出現偽造文書行為

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，災情慘重。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流釀成光復重災後第13天，竟出現鄰長拿著村幹事給予的表格，挨家挨戶調查9月21日的保全戶撤離人數，災民不但拒絕接受調查，還有人錄影後向鳳林警分局檢舉，指控光復鄉公所出現的離譜行為，簡直就是再次在災民的傷口上灑鹽！

臉書社團「花蓮光復人」昨晚有人PO一段影片，內容敍述大平村有位鄰長拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖」影響範圍保全戶清冊，還註明是「9月21日中央擬定影響範圍」，挨家挨戶調查當天每戶家中人數及基本資料，災民聽到是23天之前應該做的調查，事後才補做資料，直覺是造假，也有偽造文書之嫌，趕緊錄影存證，並提醒其他災民注意不要接受調查，鄰長聞訊後也覺得不妥，只好停止調查作業。

有災民認為這是涉及偽造文書的犯罪行為，已將影片向鳳林警分局檢舉，影片內容裡鄰長還涉及調查人在台北工作的災民女兒相關年籍資料，並強調是村幹事交付，只是照做而已，根本不知道用途。

不願具名的公務員說，會出現調查「9月21日中央擬定影響範圍」的保全戶清冊行為，研判應是檢調單位正積極調查光復重災撤離失職人員，光復鄉公所本身也是受災戶，相關資料也遭洪水沖走，為了證明已做好撤離動作，相關人員情急之下才會出現這種離譜的行為。

災民說，今天上午中央及地方會聯合召開記者會，將要求具體說明為何會出現這種離譜的舉動，如果是誤會，應該說清楚講明白，讓災民們安心！但如果屬實？誰應該負起全責？如何向災民們交代！

鄰長手抄的保全戶清查撤離人數表格。（翻攝自花蓮光復人臉書）

花蓮縣光復鄉出現事隔23天後，才調查9月21日撤離人數的離譜行為。（翻攝自花蓮光復人臉書）

23天後才調查撤離人數的行為，在臉書上引發熱論。（翻攝自花蓮光復人臉書）

事後才調查撤離人數的行為，已在臉書上引發熱論。（翻攝自花蓮光復人臉書）（記者游太郎攝）

