10/14 各報重點新聞一覽

美國參議院九日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。圖為共計29國參與的2024年環太軍演。（圖擷取自RIMPAC臉書）

自由時報

美參院通過國防授權法案 邀台參與環太軍演 軍援10億美元

美國聯邦參議院九日通過二〇二六財政年度「國防授權法案」，授權約九二五〇億美元（約廿八‧四兆台幣）的軍事開支，包括「台灣安全合作倡議」的十億美元（約三〇七億台幣）對台軍援，並「強烈建議」邀請台灣參加環太平洋軍事演習。

王鴻薇助理張凱維 被控藉勢藉端索賄企業

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰昨舉辦記者會，指稱國民黨立委王鴻薇的助理張凱維除涉入黃國昌狗仔集團、兜售偷拍照片，另和資本額十萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用二三〇萬餘元，恐涉犯貪污治罪條例「藉勢藉端勒索」，要求張凱維、王鴻薇說明。

婦衝銀行急匯1715萬元 誤信「假投資」匯鉅款 行員機警阻詐

桃園市一名五十七歲林姓婦人掉入詐團「假投資」陷阱，誤信投資房產獲利翻倍，雙十國慶連假前一天前往平鎮區中國信託南中壢分行辦理鉅額匯款，金額達一七一五萬元，由於林婦臨櫃填單時神情慌張，行員關懷提問時也支吾其詞，行員察覺有異通報警方到場及時成功阻詐，這也是平鎮警分局今年以來最大宗的阻詐案件。

聯合報

美參院通過國防授權案 強烈鼓勵邀台參與環太軍演

繼美國聯邦眾議院上月通過二○二六財政年度國防授權法案後，聯邦參議院也在美東時間本月九日通過參院版法案，兩院通過的版本均納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性的友我條文。

不只缺工 勞動力高齡化海嘯來襲

「企業明明很缺工，我不計較頭銜、薪資，只是想要一個工作，卻一個面試機會都沒有」，擔任過汽車公司高階主管的老王（化名），六十三歲退休，不到半年決定重返職場，結果「一切就敗在年齡」，讓他難以置信。人力銀行幫他隱藏年齡資料後，他很快上工，後來甚至當上中階主管。過去幾年雖然缺工嚴重，但像老王的高齡勞工要找到工作，仍是困難重重。

中國時報

美財長：川習會如期舉行

美中上周再爆貿易衝突，中國大幅擴大稀土出口管制後，美國總統川普宣布對中國加徵100％關稅。但美國財長貝森特13日透露，雙方在周末進行了大量溝通，已經「大幅緩和緊張局勢」，川普仍將按原計畫與中國國家主席習近平在韓國會晤。

多吃4個月！黑心豬腸6月就被檢舉

百威食品以工業用雙氧水漂白豬腸，引發民眾恐慌。朝野立委接連炮轟，衛福部食藥署接獲民眾檢舉後，延宕4個月才將問題產品封存下架，黑心食品已流竄市面。衛福部長石崇良13日在立法院坦言，處理過程確實有瑕疵，並自曝愛吃大腸麵線，幾乎每個禮拜都會吃到豬腸。

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

平鎮警分局長徐坤隆（左2）前往中國信託南中壢分行，公開表揚即時阻詐有功行員。（警方提供）

